Ali Koç'tan Volkan Demirel'e Sürpriz Teklif!

Volkan Demirel, hafta sonu oynanacak Antalyaspor maçıyla birlikte Fenerbahçe formasına veda edecek. Ali Koç, tecrübeli file bekçisine jübile teklifinde bulunacak.

Sözleşmesinin sona ereceği Fenerbahçe ile yolLarını ayıracak olan Volkan Demirel için 34. hafta maçının önemi büyük. Harun'un cezası nedeniyle bu karşılaşmada kaleyi koruyacak tecrübeli eldivenin sarı-lacivertli formayla son maçı olacak.

JÜBİLE TEKLİFİ YAPILACAK

Bu arada başkan Ali Koç'un 17 sezondur Fenerbahçe forması giyen tecrübeli file bekçisine jübile teklifinde bulunacağı öğrenildi.

YENİ ADRESİ ABD

Antalyaspor maçıyla birlikte Fenerbahçe'ye veda etmeye hazırlanan Volkan Demirel, bundan sonraki kariyerine ABD'de devam edecek.