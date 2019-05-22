Ali Koç'tan Volkan Demirel'e Sürpriz Teklif!
Kötü bir sezon geçiren Fenerbahçe'de sezon sonunda 17 yıldır sarı lacivertli formayı giyen Volkan Demirel dönemi sona eriyor. Ali Koç, tecrübeli eldivene jübile teklifinde bulunacak. Ancak Volkan Demirel'in kariyerine ABD'de devam etmesi bekleniyor.
Volkan Demirel, hafta sonu oynanacak Antalyaspor maçıyla birlikte Fenerbahçe formasına veda edecek. Ali Koç, tecrübeli file bekçisine jübile teklifinde bulunacak.
Sözleşmesinin sona ereceği Fenerbahçe ile yolLarını ayıracak olan Volkan Demirel için 34. hafta maçının önemi büyük. Harun'un cezası nedeniyle bu karşılaşmada kaleyi koruyacak tecrübeli eldivenin sarı-lacivertli formayla son maçı olacak.
JÜBİLE TEKLİFİ YAPILACAK
Bu arada başkan Ali Koç'un 17 sezondur Fenerbahçe forması giyen tecrübeli file bekçisine jübile teklifinde bulunacağı öğrenildi.
YENİ ADRESİ ABD
Antalyaspor maçıyla birlikte Fenerbahçe'ye veda etmeye hazırlanan Volkan Demirel, bundan sonraki kariyerine ABD'de devam edecek.
YORUMLAR (21)
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Yılın bu mevsiminde ayılar uykularından uyanıp besin ihtiyacını gidermek için amerikanın uçsuz bucaksız ormanlık alanlarında ev arayışı içerisinde bulunurlar.Cevap Yaz 4 3 Yayından Kaldır
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Amerikas tribünlerde oturacak. Adam tohuma kalkmis futbol dedesi.Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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Simdi ABD hapi yuttu!Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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Tribünle gelen tribünle gidecek. . . .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Koç da boş çıktı... avrupada hayaller kurarken ligde zor tuttu takımı.. basketbolda voleybolda diğer branşlarda da aynı başarısızlık var bence sorun koçta.Cevap Yaz 8 5 Yayından Kaldır