Ali Koç'tan 'Kural hatası yok' diyen MHK Başkanı'na yanıt!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Alanyaspor maçı için yapacakları itiraz için hazırlıklarını tamamladıklarını ve en geç yarın sabah itiraz edeceklerini açıkladı. Ali Koç, MHK Başkanı'nın yaptığı açıklama için de "Gerçek olmadığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

18.09.2019 15:06
Ali Koç'tan 'Kural hatası yok' diyen MHK Başkanı'na yanıt!

Fenerbahçe, Alanyaspor maçının kural hatası nedeniyle iptal edilip tekrarlanması yönündeki başvurusunu halen hazırlama aşamasında. Bugün çıkan "Fenerbahçe TFF'ye başvurusunu yaptı" şeklindeki haberlere karşılık kulüp yetkililerinin maçtaki hem 1. hem de 2. golde kural hatası yapıldığını yönünde dosyanın hazırlıklarını sürdürüyor. Kulübe yakın kaynakların verdiği bilgiye göre başvuru henüz yapılmadı. Fakat bu akşam mesai saati bitimine kadar dosyanın hazırlanması hedefleniyor.

"KURAL HATASI VAR"

Ali Koç basın mensuplarına yaptığı açıklamada; "Kural hatası var, itirazımız da var, üçüncü gündeyiz bugün. Nereye başvuru yapıyoruz? TFF'ye. TFF, bunu MHK'ya yolluyor ve MHK da görüşünü iletiyor. Biz gereken incelemeyi yapıyoruz. Kural hatasının olduğu pozisyonda görüntü net olmadığı için yayıncı kuruluştan istedik, onlar da bize yardımcı oldu. Biz de başvurumuzu TFF'ye başvuruyu yapacağız."

"MHK BAŞKANIN SÖZLERİ BENCE GERÇEK DEĞİL. SES KAYDINI DUYARSAM İNANIRIM"

"Bize göre kural hatası var. Bir tanesi yoruma açık değil, bir tanesi yoruma açık olabilir. Yeni kurallar, yeni düzenlemeler tam olarak spor yorumcuları tarafından da incelenmemiş. TFF'nin bu konuda spor kamuoyuna bilgilendirme yapması gerekiyor. Zaman ne gösterecek bakacağız. İki tane üst üste bu tarz hataların yapılması bizi bu sürece itti. Hukuki süreç ne zaman tamamlanır bilmiyoruz. Herhangi bir algı operasyonuna maruz kalmadan bu kararın en doğru şekilde verileceğini düşünüyorum. Türk futbolu özellikle son dönemde algı operasyonları neticesinde yönetiliyor. Biz Fenerbahçe olarak az ve öz konuşmaya gayret ediyoruz. MHK Başkanı son derece tecrübeli bir isim ve değerli bir isim. Bu tecrübede birinin kural hatasıyla ilgili bir açıklama yapacağını düşünmüyorum. Bence gerçek değildir. MHK'nın yapacağı incelemede, biz daha başvuruyu yapmadan MHK başkanının bu açıklamayı yapmayacağına inanıyorum. Haberi yapan isim de zaten manidar. Ses kaydını duyarsam inanırım. Şayet böyle bir açıklama da varsa son derece yanlış."

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YORUMLAR (40)

  • GERÇEKLER ........:
    Sayın Ali koç a sesleniyorum Ne Kural hatası var senin toptan anlamayan oyuncun önündeki adama çarptırıyor diğerinin önüne düşüyor falan işler böyle gerçekleşiyor Bak sana benden tavsiye Sen daha yenisin bu işlerde senin yaşın kadar Fatih Terim''in top oynamışlığı ve Alın teri var O olduğu için Dünya kupasında 3. olduk diğer kupalar geldi Bunu sende bende Futbol, İş dünyasından herkes bilir DAMDAN DÜŞME GELMEDİ BURAYA FATİH TERİMMMMMM. . . . ANLAYANA
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  • TARAFTAR:
    SAYIN ALİ KOÇ SEN ÖNCE GERİYE DÖN Bİ BAK FENERİN TARİHİNE SİCİLİNE İŞLENMİŞ ŞİKEYİ TEMİZLE ONDAN SONRA FATİH TERİME LAF ET GS BAŞARILARINI KABULLENEMİYORSUN ÇAMUR ATIYORSUN
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  • KEREM:
    Bakıyorum da buraya yorumu hep cinconlular yapmış korkmayın bu kadar ya fazla acıtmıycaz. Ha bu arada serkan çınar ve bülent yıldırım'' a selam olsun.
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  • FANATİK GALATASARAY LI:
    hadi oradan dallama aynı twet sizin aleyhinize atılsın bakalım nasıl havlıyorsun ama mayısta görürsünüz eze eze şampiyon olacaz ezeeeee ezeeeee
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  • FANATİK GALATASARAY LI:
    yemin ediyorum geri vites yapmam kimse benim babamın oğlu değil kimse kimseden korkmaz
    4 7 Yayından Kaldır
  • VATANDAŞ:
    Ali Koç seni bulsa, dese ki; ''''sen benimle nasıl konuşuyorsun sen insan mısın delikanlı isen yüzüme konuş'''' dese ne yapacaksın acaba??????:)))))))))))))))
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  • GÜNEYİN GALATASARAYI:
    ALİ BAŞKAN SEN KİM FATİH TERİM KİM TIRNAĞI OLAMAZSIN SEN FATİH TERİMİN EZİK SEN FENERİ KÜME DÜŞÜRÜYORDUN BİRAZ DAHA . ALANYADA SENİ PAŞALAR GİBİ EZDİ SUS VE OTUR
    Cevap Yaz 19 13 Yayından Kaldır
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