Ali Koç'tan Galatasaray galibiyetine 2 milyon prim

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Galatasaray ile oynanacak olan derbi maç için vereceği prim ortaya çıktı. Koç, derbi galibiyeti için 2 milyon TL'lik prim verecek.

27.09.2019 09:09
Ali Koç'tan Galatasaray galibiyetine 2 milyon prim

Teknik heyet ve futbolcuların transfer taksitlerini ödeyen yönetim ayrıca Galatasaray galibiyeti için de 2 milyon liralık prim vaadinde bulundu.

Başkan Ali Koç ile yöneticilerin bugün Samandıra'yı ziyaret etmesi bekleniyor.

"GÜCÜMÜZÜ RAKİBİMİZE KABUL ETTİRECEĞİZ"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, oyuncularından derbi zaferi istedi. Yanal, idman öncesi yaptığı toplantıda "Biz Fenerbahçe'yiz. Üç puan için yüreğimizi koyacağız ve istediğimizi de alacağız. Moralimiz de formumuz da yerinde. Gücümüzü rakibe kabul ettireceğiz ve üç puana ulaşacağız. Kendi oyunumuzu sahaya yansıttığımızda başka bir sonuç olamaz" diyerek iddiasını ortaya koydu.

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YORUMLAR (19)

  • FANATİK FENERLİ:
    Salatasaray şimdiden maç sonuna hazırlanıyor, bahanesi ise belli "federasyon ve hakemler feneri kolluyor " :). Bunu hatırlatırım haberiniz olsun.
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  • PLMOKNIJB:
    aliye hanımistersen koç holdingin bütün varlığını bu kumara yatır sıkıyorsa yani yersen ama ne yapsanda hapırsanda köpürsende tıpkı azizenin ben hapiste olmasam bu maçı kupayı alırdık dediği gibi şike şike hemde tt de kanırta kanırta alacağız tabikiAllahın izni ile ne siyonistin sözü ile nede Allahı fellahı yok bu maçı alacağız diyen azize gibi de değil
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  • FUTBOL VAHŞİ BİR SPOR:
    Bir Fenerbahçeli olarak dikkat etmemiz gereken bir şey var. Son aldığım duyuma göre Galatasaray taraftarının arasına Sicilyadan sicili bozuk sahte bir kabadayı katılmış. Tek korkum orada taraftarı organize edip sıkıntı çıkarması.
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  • VEDAT:
    Abiler tamam ben bir Ronaldo değilim ama izlendiğim için ister istemez heyecan oldu.artık alıştım ve bu maçda o stadı patlatcaz.bukadar net yani
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  • ANLAMIS DEGILIM:
    cilgin prim 2 milyon hahahaha türkiye ve türk futbolunun sonu bundan geldi iste 2 milyon tl yani 150 bin euro hahhaha adamlar maca giderken hotele 200 bin ödüyor
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