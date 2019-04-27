Ali Koç'tan Ersun Yanal Eleştirisi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ülker Stadı'nda Galatasaray ile berabere kalınan maç sonrasında Ersun Yanal'ın, "Galatasaray'ı belkide şampiyonluktan ettik" açıklamasına ilişkin, "Kabul edilemez. Bizi sadece bizi ilgilendiririz." yorumunu yaptı.

Ersun Yanal'ın, 'Galatasaray'ın şampiyonluğuna engel olduk.' sözüne ilişkin Ali Koç açıklamalarda bulundu.

Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı'nda üyelerin konuşmalarının ardından bir kez daha kürsüye gelen Ali Koç, yöneltilen soruları yanıtladı.

Ersun Yanal'ın derbiden sonra yaptığı açıklamalara yönelik bir üyenin eleştirisine değinen Koç, "Eleştirinize aynen katılıyorum. Böyle bir şeyi ben de tasvip etmiyorum. Kabul edilemez. Hatta şaşırdım. Bizi sadece biz ilgilendiririz." ifadelerini kullandı.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (5)

Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.