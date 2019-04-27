Ali Koç'tan Ersun Yanal Eleştirisi
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ülker Stadı'nda Galatasaray ile berabere kalınan maç sonrasında Ersun Yanal'ın, "Galatasaray'ı belkide şampiyonluktan ettik" açıklamasına ilişkin, "Kabul edilemez. Bizi sadece bizi ilgilendiririz." yorumunu yaptı.
Ersun Yanal'ın, 'Galatasaray'ın şampiyonluğuna engel olduk.' sözüne ilişkin Ali Koç açıklamalarda bulundu.
Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı'nda üyelerin konuşmalarının ardından bir kez daha kürsüye gelen Ali Koç, yöneltilen soruları yanıtladı.
Ersun Yanal'ın derbiden sonra yaptığı açıklamalara yönelik bir üyenin eleştirisine değinen Koç, "Eleştirinize aynen katılıyorum. Böyle bir şeyi ben de tasvip etmiyorum. Kabul edilemez. Hatta şaşırdım. Bizi sadece biz ilgilendiririz." ifadelerini kullandı.
YORUMLAR (5)
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Koç gitmeli aziz bakan gelmeliCevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
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Ali koç başkanın özel taktiği var Ersun hocada dedi öbür sene şampiyon yapıcaz diye. Küme düşürüp öbür yıl alt ligde şampiyon olup 4. yıldızı takıcaz. Siz Ali Koç başkanın vizyonunu anlıyamamışsınız.Cevap Yaz 9 4 Yayından Kaldır
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BİRAZ GEÇ KALMADIN MI VİZYON BEY.Cevap Yaz 6 3 Yayından Kaldır
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Ali Koç ve ekibi Fenerin başından çekilin. Üç Temmuzda bile bu kadar aciz olmadık. Takımı rezil ettiniz. Çekin ellerinizi, def olun.Cevap Yaz 12 3 Yayından Kaldır
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Cümle kurmayı da öğrenecek bu gidişle.Cevap Yaz 9 Yayından Kaldır