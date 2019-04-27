Ali Koç'tan Ersun Yanal Eleştirisi

Ersun Yanal'ın, 'Galatasaray'ın şampiyonluğuna engel olduk.' sözüne ilişkin Ali Koç açıklamalarda bulundu.

Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı'nda üyelerin konuşmalarının ardından bir kez daha kürsüye gelen Ali Koç, yöneltilen soruları yanıtladı.

Ersun Yanal'ın derbiden sonra yaptığı açıklamalara yönelik bir üyenin eleştirisine değinen Koç, "Eleştirinize aynen katılıyorum. Böyle bir şeyi ben de tasvip etmiyorum. Kabul edilemez. Hatta şaşırdım. Bizi sadece biz ilgilendiririz." ifadelerini kullandı.