: Ali Koç'tan Comolli'ye sert sözler: Yaptığın tüm planlamalar hatalı

17.01.2020 09:50 | Son Güncelleme: 17.01.2020 09:54

Ve Fenerbahçe'de beklenen oldu, Sportif Direktör Damien Comolli ile yollar ayrıldı. Kulüp, 1.5 yıllık sözleşmesi bulunan Comolli'ye tazminat ödemeyecek. Damien Comolli'nin 900 bin Euro maaşı bulunuyordu. İşte dün yapılan ve iplerin koptuğu toplantının detayları:

Başkan Ali Koç, Damien Comolli'yi, hazırladığı raporla eleştirdi. Alınan oyuncuların durumunu anlatıp yatırımların sonuç vermediğini ifade etti. Koç, "Yaptığın tüm projeler ve planlamalar hatalı. Tutan hamlen yok. Altyapıya getirdiğin adam (David Badia) kaçtı gitti. Gençlere harcanan para ortada. Karşılığı nerede? 'Hoca (Ersun Yanal) oynatmıyor' dedin. Cocu da oynatmadı. Gidenler, gittikleri kulüpte süre alamıyor. Burada hiç mi hatan yok?" diye konuştu.

"PRESTİJİMİ SARSTINIZ"

Ali Koç, 'aile' vurgusu da yaptı: "Geçen sezon tarihimizin en kötü günlerini geçirdik. Buna rağmen arkanda durduk. Sen kalktın, Twitter'dan bizi ateşe attın. Biz aile içindeki konuları kendi aramızda konuşurken sen kamuoyu yaratmaya çalıştın. Böyle olmaz." Bunun üzerine Comolli, "Transfer görevinden beni aldınız. Prestijimi sarstınız. Bu şartlarda çalışamam. İstifa edeceğim" karşılığını verdi. Koç da "Aynı düşüncedeyim…" sözleriyle istifayı kabul etti.

TRANSFERLER AYNI MENAJERLER ÜZERİNDEN

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Damien Comolli'ye, özellikle geçen sezon yapılan transferlerin aynı menajerler üzerinden gerçekleştiği eleştirisinde de bulundu. Koç, Comolli'ye, onun isteğiyle Batur Altıparmak ve Ömer Koray Uzun ile çalıştıklarını ancak başarısız olunduğunu söyleyip hesap sordu.

TRANSFERE 40 MİLYON EURO HARCANDI

Damien Comolli döneminde Fenerbahçe toplam 30 transfer yaptı. Sarı-lacivertliler, geçen sezon 16, bu sezon ise 14 ismi transfer etti; bunların büyük bölümü hayal kırıklığı yarattı. Toplam 40 milyon Euro harcandı. Comolli'nin döneminde toplam 41.3 milyon Euro transfer geliri elde edildi. Ancak satılan oyuncuların tamamı, eski yönetim tarafından transfer edilmişti.

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