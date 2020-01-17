Ali Koç'tan Comolli'ye sert sözler: Yaptığın tüm planlamalar hatalı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Damien Comolli ile yaptığı toplantıda "Yaptığın tüm projeler ve planlamalar hatalı. Tutan hamlen yok. Altyapıya getirdiğin adam kaçtı. Gençlere harcanan para ortada. Karşılığı nerede?" diyerek Fransız spor adamına hesap sordu. Comolli ise bunun üzerine "Bu şartlarda çalışamam" sözleriyle istifa etti.
Ve Fenerbahçe'de beklenen oldu, Sportif Direktör Damien Comolli ile yollar ayrıldı. Kulüp, 1.5 yıllık sözleşmesi bulunan Comolli'ye tazminat ödemeyecek. Damien Comolli'nin 900 bin Euro maaşı bulunuyordu. İşte dün yapılan ve iplerin koptuğu toplantının detayları:
Başkan Ali Koç, Damien Comolli'yi, hazırladığı raporla eleştirdi. Alınan oyuncuların durumunu anlatıp yatırımların sonuç vermediğini ifade etti. Koç, "Yaptığın tüm projeler ve planlamalar hatalı. Tutan hamlen yok. Altyapıya getirdiğin adam (David Badia) kaçtı gitti. Gençlere harcanan para ortada. Karşılığı nerede? 'Hoca (Ersun Yanal) oynatmıyor' dedin. Cocu da oynatmadı. Gidenler, gittikleri kulüpte süre alamıyor. Burada hiç mi hatan yok?" diye konuştu.
"PRESTİJİMİ SARSTINIZ"
Ali Koç, 'aile' vurgusu da yaptı: "Geçen sezon tarihimizin en kötü günlerini geçirdik. Buna rağmen arkanda durduk. Sen kalktın, Twitter'dan bizi ateşe attın. Biz aile içindeki konuları kendi aramızda konuşurken sen kamuoyu yaratmaya çalıştın. Böyle olmaz." Bunun üzerine Comolli, "Transfer görevinden beni aldınız. Prestijimi sarstınız. Bu şartlarda çalışamam. İstifa edeceğim" karşılığını verdi. Koç da "Aynı düşüncedeyim…" sözleriyle istifayı kabul etti.
TRANSFERLER AYNI MENAJERLER ÜZERİNDEN
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Damien Comolli'ye, özellikle geçen sezon yapılan transferlerin aynı menajerler üzerinden gerçekleştiği eleştirisinde de bulundu. Koç, Comolli'ye, onun isteğiyle Batur Altıparmak ve Ömer Koray Uzun ile çalıştıklarını ancak başarısız olunduğunu söyleyip hesap sordu.
TRANSFERE 40 MİLYON EURO HARCANDI
Damien Comolli döneminde Fenerbahçe toplam 30 transfer yaptı. Sarı-lacivertliler, geçen sezon 16, bu sezon ise 14 ismi transfer etti; bunların büyük bölümü hayal kırıklığı yarattı. Toplam 40 milyon Euro harcandı. Comolli'nin döneminde toplam 41.3 milyon Euro transfer geliri elde edildi. Ancak satılan oyuncuların tamamı, eski yönetim tarafından transfer edilmişti.
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Haber Videosu: Ali Koç'tan Comolli'ye sert sözler: Yaptığın tüm planlamalar hatalı
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Bu adamı sen getirdin sen de gitmelisin hatalısın tutan hamlen yok Ali koç :)Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Gidecek sıra ona geldi. Bu işten anlamıyor mayısta istifasını verirCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Lig sonundada sayın başkan ali koç istifa eder gibi geliyor.comolli kötüyse zaten öyle idi getiren arkasında duranda sizdiniz ortads saydığınız başarısızlıklar varsa size yazar sayın başkanım...........Cevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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o kadar futbolun içinde olan yerli ve milli adamlarımız varken gittin comolliyi buldun ya Ali bey helal olsun takımın başına yılmaz vuralı getirseydin fark atardı fener sakalımız yokCevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır
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fener hangi alanda başarılı olmuş ki bu alanda başarılı olsun boş takımCevap Yaz 6 9 Yayından Kaldır
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TEK EYLENCE ŞİKEBAHÇECevap Yaz 8 20 Yayından Kaldır
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EĞLENCE ŞEKLİNDE YAZILACAK :)13 Yayından Kaldır
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şu sıtresli hayata eylencemiz oldun şikenin yuvası dilencilerin en büyüğüCevap Yaz 8 15 Yayından Kaldır
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Comolliyi getiren kendinsin sen başarısızlığı kendinde ara , senden bişi olmaz. Biran önce gitsede milleti birbirine düşürmese sinsi herif.Cevap Yaz 16 3 Yayından Kaldır
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ADAMIN DİBİ COMOLLİ :)Cevap Yaz 6 8 Yayından Kaldır