Ali Koç'tan Comolli İçin Şok Karar!

Fenerbahçe'de bu sezon hüsran yaşatan Sportif Direktör Damien Comolli, transferde gelecek sezon eskisi kadar etkili olamayacak.

COMOLLI RAPOR HAZIRLAYACAK

Star Gazetesi'nde yer alan habere göre; Başkan Ali Koç ve yönetimin bu sezon transferde atılan yanlış adımların ardından Fransız direktörün yetkilerinde kısıtlamaya gitme kararı aldığı öğrenildi. Bu karar Comolli'ye de bildirildi. Buna göre Damien Comolli, transfer edilmesini düşündüğü oyuncu ile ilgili geniş bir rapor hazırlayacak.

KARARI ALİ KOÇ VE YÖNETİM KURULU VERECEK

Koç ve Yönetim bu raporu inceleyecek. Gerekli görülürse, Transfer Komitesi de bu futbolcuyu izleyecek. Transfer edilip edilmeme konusundaki son kararı bu inceleme sonrası da Koç ve Yönetim Kurulu verecek.