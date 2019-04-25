Ali Koç'tan Comolli İçin Şok Karar!
Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe'de Sportif Direktör Comolli'nin gelecek sezondan itibaren sadece transfer için rapor hazırlayacağı iddia edildi.
Fenerbahçe'de bu sezon hüsran yaşatan Sportif Direktör Damien Comolli, transferde gelecek sezon eskisi kadar etkili olamayacak.
COMOLLI RAPOR HAZIRLAYACAK
Star Gazetesi'nde yer alan habere göre; Başkan Ali Koç ve yönetimin bu sezon transferde atılan yanlış adımların ardından Fransız direktörün yetkilerinde kısıtlamaya gitme kararı aldığı öğrenildi. Bu karar Comolli'ye de bildirildi. Buna göre Damien Comolli, transfer edilmesini düşündüğü oyuncu ile ilgili geniş bir rapor hazırlayacak.
KARARI ALİ KOÇ VE YÖNETİM KURULU VERECEK
Koç ve Yönetim bu raporu inceleyecek. Gerekli görülürse, Transfer Komitesi de bu futbolcuyu izleyecek. Transfer edilip edilmeme konusundaki son kararı bu inceleme sonrası da Koç ve Yönetim Kurulu verecek.
YORUMLAR (9)
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bu adam seneyede bu takımdaysa comollinin elinde kasetleri var glbCevap Yaz Yayından Kaldır
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Hem Comolli ile devam edeceğim , hatadan dönmeyeceğim diye diren , hemde taraftardan yardım dilen , ne diyim hayırlı işler.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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bu adam niye hala görevde ve gelecek sezonda duracak. fb de acayip mide bulandırıcı şeyler dönüyor. .Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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bu herife verdiğiniz paranın 10 da 1 ini bana verin ben şampiyon takım kurayım :)))))Cevap Yaz 3 1 Yayından KaldırCAPS: sizde enayi kuş çok sana da 10 da 1 ini verirler yemin ederim2 Yayından Kaldır