Ali Koç takımını yalnız bırakmadı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertlilerin Anadolu Efes ile yaptığı maçta takımını yalnız bırakmadı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin 5. maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'in konuğu oldu. Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, başkanvekili Semih Özsoy ve bazı yönetim kurulu üyeleri takımlarını yalnız bırakmadı. Fenerbahçeli yöneticiler, kendilerine tahsis edilen locada müsabakayı takip etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA