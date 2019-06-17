Ali Koç takımını yalnız bırakmadı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertlilerin Anadolu Efes ile yaptığı maçta takımını yalnız bırakmadı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertlilerin Anadolu Efes ile yaptığı maçta takımını yalnız bırakmadı.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin 5. maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'in konuğu oldu. Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, başkanvekili Semih Özsoy ve bazı yönetim kurulu üyeleri takımlarını yalnız bırakmadı. Fenerbahçeli yöneticiler, kendilerine tahsis edilen locada müsabakayı takip etti. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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