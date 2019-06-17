Ali Koç takımını yalnız bırakmadı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertlilerin Anadolu Efes ile yaptığı maçta takımını yalnız bırakmadı.

Ali Koç takımını yalnız bırakmadı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertlilerin Anadolu Efes ile yaptığı maçta takımını yalnız bırakmadı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin 5. maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'in konuğu oldu. Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, başkanvekili Semih Özsoy ve bazı yönetim kurulu üyeleri takımlarını yalnız bırakmadı. Fenerbahçeli yöneticiler, kendilerine tahsis edilen locada müsabakayı takip etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.