Ali Koç, Napoli'nin Eljif Elmas için yaptığı teklifi reddetti!

İtalya Serie A takımlarından Napoli'nin Elif Elmas ısrarı sürerken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un gelen teklifi kabul etmediği öğrenildi.

ALİ KOÇ 18 MİLYON EURO İSTİYOR

İtalyan basınında, Napoli'nin Elif Elmas transferinde ısrarcı olduğu ve son olarak 10 milyon euro teklif ettiği yazıldı. Söz konusu haberde ise Ali Koç'un bu teklifi kabul etmediği ve Elif Elmas için 15 milyon euro + 3 milyon euro bonus şeklinde 18 milyon euro talep ettiği yazıldı.

11 KEZ MİLLİ OLDU

Napoli cephesi ise Fenerbahçe'den gelen bu yanıt üzerine düşünmek için süre istedi. Sarı-lacivertli kulüple 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Eljif Elmas, Makedonya Milli Takımı'nda da 11 maçta 2 gol attı.

(Futbol Arena)