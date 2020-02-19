: Ali Koç: Mustafa Cengiz ile canlı yayına çıkmaya hazırız

19.02.2020 17:37 | Son Güncelleme: 19.02.2020 17:56

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, düzenlediği basın toplantısında Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile canlı yayına çıkmak için hazır olduklarını dile getirdi.

Mustafa Cengiz ile konuşacakları konuların biriktiğini söyleyen Ali Koç, "Canlı yayında tartışmak için biz hazırız, Mustafa Cengiz de hazır olduğunu söylüyor. Burada topu size atayım, siz bize gelin, biz hazırız, Sayın Mustafa Cengiz de hazır. Dört başkanın olmasınada gerek yok. Sayın Cengiz ile konuşacağımız konular birikti. Bu belki de sorunların ortadan kalkmasını sağlar. Bunun faydalı olacağını düşünüyorum. Dört kulüp başkanını toplamak kolay değil, belki iki, belki üç olur. Bunu yapmak kolay olmaz ama sizler inisiyatif alırsanız olur" ifadelerini kullandı.

MUSTAFA CENGİZ DE "HAZIRIM" DEMİŞTİ

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Ali Koç'un daha önce yaptığı çağrıya olumlu yanıt vermiş ve "Ben her yerde TV programına çıkmaya hazırım. Bazı başkanlar, televizyona çıkmayı çok seviyor. Neredeyse haber bültenlerini de sunacaklar. Dikkat edin elinizden mesleğinizi almasınlar" ifadelerini kullanmıştı.

Haber Videosu