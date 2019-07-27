Ali Koç müjdeyi verdi: 4 transfer daha olacak

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan transfer açıklaması. Koç, divan kurulu toplantısında yapılacak transferlerle ilgili bilgiler verdi.

ALİ KOÇ'TAN TRANSFER MÜJDESİ

"Sadece futbol kulübü değiliz, bu anlayışla diğer branşlarda transfer yapıyoruz. Şu anda yaptığımız transferler doğru istikamette. Bir ya da iki stoper, bir 6 numara ve bir forvet alacağız. Bir de işin gerçeği var. Vedat transferi büyük bir başarıdır. Garry Rodrigues'in buraya gelişi büyük bir başarıdır. Oradan bize saldırıyorlar. Kaynağını bulamadığımız bir saldırı. Tereddüdü olan varsa gelsin kulübe gösterelim sözleşmesini. Fenerbahçe taraftarına sesleniyorum. Hoca müşkül durumda değil. Elinde çok iyi bir kadro var. O da en iyisini yapacak. Omuz omuza verip bu takımı sırtlayacağız. Kimse mazeret üretmeyecek. Mesajı alan alsın buradan."

ELJIF ELMAS AÇIKLAMASI

"Eljif çok genç yaşta büyük bir iş başardı. 18 yaşında Fenerbahçe A Takımı formasını giydi. Çok disiplinli, ciddi, meziyetini hafife almayan, gençliğin verdiği huyla disiplinsiz davranmayan, geleceği parlak bir futbolcumuz. Kulübümüz onun sayesinde ciddi bir transfer kaynağı elde etti. Ben arkadan iş çeviriyormuşum, iş ilişkilerimle Napoli'ye para veriyormuşum. Bunların sonu yok."

"CAN BARTU'NUN HEYKELİ DİKİLECEK"

"Can Bartu'nun heykeli dikilecek. Lefter ve Alex'in de heykeli yapılmıştı. Aynı sanatçı yapacak. İlgilenmek isteyen heykeltıraşlar bizimle iletişime geçebilir"