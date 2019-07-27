Ali Koç müjdeyi verdi: 4 transfer daha olacak
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda transfer müjdesi verdi. Koç, 3 ya da 4 oyuncu daha transfer edileceğini açıkladı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan transfer açıklaması. Koç, divan kurulu toplantısında yapılacak transferlerle ilgili bilgiler verdi.
ALİ KOÇ'TAN TRANSFER MÜJDESİ
"Sadece futbol kulübü değiliz, bu anlayışla diğer branşlarda transfer yapıyoruz. Şu anda yaptığımız transferler doğru istikamette. Bir ya da iki stoper, bir 6 numara ve bir forvet alacağız. Bir de işin gerçeği var. Vedat transferi büyük bir başarıdır. Garry Rodrigues'in buraya gelişi büyük bir başarıdır. Oradan bize saldırıyorlar. Kaynağını bulamadığımız bir saldırı. Tereddüdü olan varsa gelsin kulübe gösterelim sözleşmesini. Fenerbahçe taraftarına sesleniyorum. Hoca müşkül durumda değil. Elinde çok iyi bir kadro var. O da en iyisini yapacak. Omuz omuza verip bu takımı sırtlayacağız. Kimse mazeret üretmeyecek. Mesajı alan alsın buradan."
ELJIF ELMAS AÇIKLAMASI
"Eljif çok genç yaşta büyük bir iş başardı. 18 yaşında Fenerbahçe A Takımı formasını giydi. Çok disiplinli, ciddi, meziyetini hafife almayan, gençliğin verdiği huyla disiplinsiz davranmayan, geleceği parlak bir futbolcumuz. Kulübümüz onun sayesinde ciddi bir transfer kaynağı elde etti. Ben arkadan iş çeviriyormuşum, iş ilişkilerimle Napoli'ye para veriyormuşum. Bunların sonu yok."
"CAN BARTU'NUN HEYKELİ DİKİLECEK"
"Can Bartu'nun heykeli dikilecek. Lefter ve Alex'in de heykeli yapılmıştı. Aynı sanatçı yapacak. İlgilenmek isteyen heykeltıraşlar bizimle iletişime geçebilir"
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Epuranu , Visca, Mahmut , demedi deme BaşkanCevap Yaz Yayından Kaldır
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Arkadaşlar LÜTFEN YARDIM EDİN gariban futbolcuların maaşı 1 milyon dolara düştü . . ACİL 500 bin dolarlık zamma ihtiyaçları var. . hemen mesaj atın. . . forma satın alın. . . pahallı kombine biletler alın. .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Dilencilik baya iyi para getiriyor demekki. 3-4 fitbolcu daha alacakmış ali efendiCevap Yaz Yayından Kaldır
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fatih terim yine atmış . vatanını ve milli takımını satan adamdan ancak hain olur.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Ali koç divan kuruluna yapmış olduğun konuşmada o kürsü hiç yakışmıyor sana gerçekten sanki alaycı dağları ben yarattım gibi duruyorsun bence sen önce kürsü konuşmasını öğren aziz başkandan hiç ders almamışım.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Topunuz gidin bu kulüpten. Transferlerin çoğu yine fiyasko. Murat Sağlam, Muriç iyi performans gösteriyor sadece. Muriç hareketli değil. Beslemezsen kanatlardan eli kolu bağlanır. Rodriguez baya düşüşte. Kruse 2 maçta 3 şut çekip kaleyi bile bulamadı şutları. Yeni Slimani transfer edilmiş. Bu takım kısacası yine şampiyon olamaz. Fenerbahçe battı hala düzelebiliriz diyorlar. Kupa yok, iyi futbol yok, mali olarak bitik. Denizli faciası, bursa sampiyonluğu yaşamadığımız facia kalmadı be yazıklar olsun !!!!!!!!!!!Cevap Yaz 4 9 Yayından Kaldır
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hadi bakalım geçen seneki cimbom kadrosunu kurmana az kaldı ndiaye yide alabilirsen tamamdır :DCevap Yaz 2 4 Yayından Kaldır
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Aldığın Şener nerden geldi Barcelona’dan mı3 Yayından Kaldır
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Tabi tabi şener gibi yıldız aldınız havanız ondanmı ezik1 Yayından Kaldır
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bebek kumbaralarını boşalt tabiki transfer yaparsın.Cevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır