: Ali Koç kendisine edilen küfürler sonrası çılgına döndü

23.02.2020 21:50 | Son Güncelleme: 23.02.2020 22:01

Galatasaray karşısında taraftarı önünde 1-0 öne geçtiği mücadeleden 3-1'lik mağlubiyetle ayrılan ve 20 yıl aradan sonra rakibine sahasında kaybeden Fenerbahçe'de taraftarlar karşılaşmanın ardından Başkan Ali Koç'a, yönetime ve Teknik Direktör Ersun Yanal'a tepki gösterdi.

BÜYÜK ARBEDE YAŞANDI

Ali Koç, tribünden kendisine edilen ağır küfürler sonrası protokol tribününden aşağıya atladı. Başkanın girdiği Fenerium Alt E tribününde büyük bir arbede yaşandı. Öte yandan Aziz Yıldırım diye bağıran bazı taraftarlar çıkış kapısı önünde bulunan demir parmaklıkları kırdı.

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