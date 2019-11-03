Ali Koç, Kayserispor maçında heyecandan yerinde duramadı!

03.11.2019 21:28

Süper Lig'in 10. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı. Ev sahibi İM Kayserispor bu sonuçla ligdeki ilk galibiyetini aldı.

Başkan Ali Koç, karşılaşmayı baştan sona oldukça heyecanlı bir şekilde takip etti. İlk düdükten sonra protokol tribününden kalkan Ali Koç, maçı ayakta izledi. Yerinde duramadığı görülen Başkan Koç, takım hücuma geçtiğinde de oldukça dikkatli seyretti. O anlar da objektiflere yansıdı.