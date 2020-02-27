Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan futbolculara: Kafanızı öne eğmeyin

27.02.2020 18:22 | Son Güncelleme: 27.02.2020 19:12

Galatasaray karşılaşmasının ardından tribünlerden gelen istifa çağrılarına kulak veren Ersun Yanal, kötü gidişatı sonlandırmak için soyunma odasında görevden ayrılmayı teklif etmesine rağmen Başkan Ali Koç'tan onay alamamıştı. Ali Koç'un 'birlikte mücadele edeceğiz' şeklindeki söylemleri sonrası görevine devam eden Yanal, 4 gün sonra idmanda takımın başında poz verdi. Geride kalan 4 maçın 3'ünde yenilgi yaşayan 1'inde ise berabere kalan Fenerbahçe'de şimdiki hedef ise Antalyaspor maçından galip ayrılmak. Ligde kalan 11 haftada yenilgi yaşamak istemeyen sarı-lacivertli ekip, Başkan Ali Koç'un önderliğinde yemekte bir araya geldi. Takımda moral bozukluğu yaşanmamasını isteyen Başkan Ali Koç, "Toparlanıp önümüze bakacağız. Kafanızı önünüze eğmenize gerek yok. Antalyaspor karşılaşmasında elimizden geleni yapıp mücadeleden galibiyet elde etmemiz gerekiyor. Antalyaspor maçı ile çıkış yapıp önümüzde bulunan 11 mücadeleden puan alarak sahadan ayrılacağınıza inanıyorum" dedi.

BAŞARISIZLIK KULÜBÜN İÇERİSİNDEKİ NEGATİF HAVADAN

Öte yandan Fenerbahçe eski Sportif Direktörü Damien Comolli, takımın yaşadığı başarısızlığın kulüpteki negatif hava ile ilgili olduğunu söyledi. Fransız futbol adamı, bir internet sitesine yaptığı açıklamada, ayrılık sebebinin Başkan Ali Koç'un kendisi ile teknik direktör Ersun Yanal'a sormadan transfer yapması ise ilgili olduğunu söyledi. Comolli, "Önümde iki seçenek vardı. ya kalıp neler olacağına bakacaktım ya da istifa edecektim. Daha önce de istifa etmek istedim ancak yönetim bunu kabul etmedi. Ancak artık dayanamıyordum. Daha önce hayatımda yapmadığım bir şey yaptım ve tweet attım. Bu açıklamadan sonra gitmemi kabul ettiler. Başkan, benim ve hocanın bilgisi olmadan transferler yaptı. Kulübe ayırdığı zaman ve harcadığı paradan dolayı bu kararına saygı duydum. Sonuçta kendisi kulübün başkanı ve ne yapmak istiyorsa onu yapabilir. Ancak bu durum beni rahatsız etti" dedi.Ligdeki en iyi oyuncuların Fenerbahçe'de olmasına rağmen bazı şeylerin ters gittiğini vurgulayan Comolli, "Kulüpte çok negatif bir hava vardı. Bu beni büyük hayal kırıklığına uğrattı. Kariyerimde ilk kez böyle bir şey yaşadım" diye konuştu.

Kaynak: DHA