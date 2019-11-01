Ali Koç "Hakkımızı aldık" demişti, Kenan Evren Lisesi'nde protesto edildi

01.11.2019 15:54

Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nun bitişiğindeki Kenan Evren Lisesi olarak bilinen, İstanbul Anadolu Lisesi'nin, Fenerbahçe Spor Kulübü'ne devredildiğini belirten öğrenci, veliler ve mezunlar protesto gösterisi düzenledi. Kadıköy'de bulunan İstanbul Anadolu Lisesi'nin Fenerbahçe Spor Kulübü'ne devredildiğini belirten öğrenci, veliler ve mezunlar okul önünde toplandı.

Gruptakiler okulun devredilmesini protesto ederek, "Okulumuza dokunma", "Arazi değil eğitim yuvası" yazılı dövizler açtı. Grup adına yapılan basın açıklamasında, okulun tüm binalarıyla birlikte 26 Ekim tarihinde yapılan Fenerbahçe Kulübünün divan toplantısında bizzat başkan Ali Koç tarafından devrinin açıklandığı ve devrin öğrenci, veli ile mezunları derinden yaraladığı belirtildi.

Açıklamada, 1899 yılında Sultan 2. Abdülhamid Han zamanında yaptırılan okulun 120 yıllık köklü bir tarihi bulunduğu ve Kadıköy'ün hatta İstanbul'un en güzide proje okullarından olduğu, Türkiye'deki 100 tarihi okul arasında 36. sırada olduğu belirtildi. Açıklamada, "Burası Fenerbahçe Kulübünün zikrettiği şekilde bir arazi değil, bir eğitim yuvasıdır, bir okuldur" denildi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı'nda yaptığı açıklama ile Kenan Evren Lisesi'nin devrinin tamamlandığını duyurmuştu.

Koç, "Aziz Yıldırım'ın başlattığı ve 17 yıldır devam eden bir sürecin sonuna geldik. Göreve geldiğimizden beri üzerinde durduğumuz Kenan Evren Lisesinin kulübümüze devri bu hafta gerçekleşmiştir. Bundan sonra bize düşen görev, bu değeri en iyi şekilde kulübümüz açısından değerlendirebilmektir" ifadelerini kullandı.