Ali Koç, gündeme dair yapacağı programı, İdlib'te askerlerimizin şehit olması nedeniyle iptal etti
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertlilerin aleyhine yaşandığı iddia edilen hakem hatalarına yönelik bir program yapacağını açıklamıştı. Canlı yayına çıkan Ali Koç, İdlib'te 5 askerimizin şehit olması ve 5 askerimizin de yaralanması nedeniyle programı iptal ettiklerini söyledi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gündeme dair yapacağı canlı yayını iptal etti. Saat 16:00'da FB TV ekranlarına çıkan Ali Koç, İdlib'de 5 askerimizin şehit, 5 askerimizin ağır yaralı olması nedeniyle yapacağı konuşmayı iptal ettiğini duyurdu.
Ali Koç yaptığı açıklamada, "Bugün hafta sonunda oynanan maçtaki hakem kararları ve TFF ile ilgili düşüncelerimizi paylaşacaktık ancak programa az bir süre kala İdlib'te beş kahraman askerimizi şehit verdik, beş kahraman askerimizin yaralı olduğunu öğrendik. Hareketliliğin devam ettiğini öğrendik. Bu yüzden bugün bu programı yapmamaya karar verdik. llah şehitlerimize rahmet eylesin, ailelerine sabır versin. Önümüzdeki 1-2 gün içinde bu devam edemeyecek ortamla alakalı görüşlerimizi, kimin kime hizmet ettiğini, ön yargılı tavırları size bir bir anlatacağız. Başımız sağ olsun. Yaralılara acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.
Haber Videosu: Ali Koç, gündeme dair yapacağı programı, İdlib'te askerlerimizin şehit olması nedeniyle iptal etti
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Artik futbol gormek istetiz baskanCevap Yaz Yayından Kaldır
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bu milet birkez sana inandı fos çıktın febeş değişecek şike yok adam olacağız dedin olmadı dahada inanmaz kimse sana boşa numara yapmaCevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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ŞOVMENCevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
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ADAM TANIMASAK ADAM DİYE YUTURACAKLAR FENEVLİLERCevap Yaz 11 12 Yayından Kaldır
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Adamsın başkanCevap Yaz 11 9 Yayından Kaldır
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İşte , adam gibi adam . . .Cevap Yaz 20 14 Yayından Kaldır
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adamsın başkannnnn her yerin vakti zamanı var SABIRRRCevap Yaz 17 12 Yayından Kaldır
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Federasyon, gaysaray, zebraspor, ezik trabzonlular , a spor, tümer cahili, erman toroğlu denilen meczup hepiniz Ali KOÇ a kurban olunCevap Yaz 15 13 Yayından Kaldır
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BÜYÜKSÜN BAŞKAN ALLAH ŞEHİTLERİMİZE RAHMET EYLESİNCevap Yaz 17 4 Yayından Kaldır
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bildiriyi imzalarken iyiydi git sen fabrika yönet. ağlama yeri değil başkanlıkCevap Yaz 12 7 Yayından Kaldır