Ali Koç, Garry Rodrigues iddialarına son noktayı koydu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, basında Garry Rodrigues'in kiralanması ve yıllık ücretiyle ilgili çıkan haberlere tepki gösterdi. Koç, transfer için belgelerin kendisinde olduğunu ve şüphesi olanların gidip bakabileceğini açıkladı.

Ali Koç, basında çıkan Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan ekibine 5 milyon euro ücret verdiği haberlerini hatırlatarak yanıt verdi.

"KAYNAĞI BELLİ OLMAYAN HABERLER..."

Fenerbahçe Başkanı, iddialar üzerine ' 'Garry Rodrigues'in geliş şekli büyük başarıdır. Rodrigues için de kaynağı hala belli olmayan haberler üretiliyor. Yok neymiş 5 milyon euro ödüyormuşuz da... Tüm belgeler bende gelip bakabilirler. Şüphesi olan bakabilir. Ayrıca Vedat transferi de büyük bir başarıdır.'' sözlerini kullandı.

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YORUMLAR (16)

  • ADSIZ:
    siz birmilyon dolarada kaleci satmıştınız boluspora gören duyan varmı acaba ne oldu ona imam selada okumadı
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  • FB:
    hersene dünya kadar transfer sonuç hüsran aynı işi şiketinde yapıyonmu hayır ama fenerin parasını carçur ettiniz batıyoz hadi bankalarla anlaşma hepinize yazıklar olsun ondan sonra asgari ücretli bizler destek destek nereye kadar yeter artık
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  • FB''Lİ:
    Sevgili spor severler, Gary Rodrigues Fenerbahçe ve Başkanımızı çok sevdiği için transfer ücreti almadan oynayacaktır, Fenerbahçe''nin gerçek gücü budur. . . .
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  • KAFKA:
    He bizde yedik. Bi fırıldak çevirmesinlerde. Çünkü çıkar kokusu
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