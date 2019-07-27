Ali Koç, Garry Rodrigues iddialarına son noktayı koydu
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, basında Garry Rodrigues'in kiralanması ve yıllık ücretiyle ilgili çıkan haberlere tepki gösterdi. Koç, transfer için belgelerin kendisinde olduğunu ve şüphesi olanların gidip bakabileceğini açıkladı.
Ali Koç, basında çıkan Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan ekibine 5 milyon euro ücret verdiği haberlerini hatırlatarak yanıt verdi.
"KAYNAĞI BELLİ OLMAYAN HABERLER..."
Fenerbahçe Başkanı, iddialar üzerine ' 'Garry Rodrigues'in geliş şekli büyük başarıdır. Rodrigues için de kaynağı hala belli olmayan haberler üretiliyor. Yok neymiş 5 milyon euro ödüyormuşuz da... Tüm belgeler bende gelip bakabilirler. Şüphesi olan bakabilir. Ayrıca Vedat transferi de büyük bir başarıdır.'' sözlerini kullandı.
YORUMLAR (16)
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o belgeler sahtesi hazırlanbilir masal anlatma kapa bildirmiyorsunuz bile ne ne var diyeCevap Yaz Yayından Kaldır
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ozaman nakadar acıklaCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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siz birmilyon dolarada kaleci satmıştınız boluspora gören duyan varmı acaba ne oldu ona imam selada okumadıCevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır
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hersene dünya kadar transfer sonuç hüsran aynı işi şiketinde yapıyonmu hayır ama fenerin parasını carçur ettiniz batıyoz hadi bankalarla anlaşma hepinize yazıklar olsun ondan sonra asgari ücretli bizler destek destek nereye kadar yeter artıkCevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
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Eljif Elmas''ın 16 milyon euroya Napoli''ye gittiğini de yedik, ne desen yiyoruz zaten.Cevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır
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Sevgili spor severler, Gary Rodrigues Fenerbahçe ve Başkanımızı çok sevdiği için transfer ücreti almadan oynayacaktır, Fenerbahçe''nin gerçek gücü budur. . . .Cevap Yaz 6 12 Yayından Kaldır
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hadı ordan adnan hocanın kediciği6 2 Yayından Kaldır
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He olur, tabi.2 1 Yayından Kaldır
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He bizde yedik. Bi fırıldak çevirmesinlerde. Çünkü çıkar kokusu4 1 Yayından Kaldır
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bu yaptıkların bir gün kulübün başına iş açacak ama hayırlısı başkanCevap Yaz 13 4 Yayından Kaldır
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