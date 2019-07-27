Ali Koç, Garry Rodrigues iddialarına son noktayı koydu

Ali Koç, basında çıkan Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan ekibine 5 milyon euro ücret verdiği haberlerini hatırlatarak yanıt verdi.

"KAYNAĞI BELLİ OLMAYAN HABERLER..."

Fenerbahçe Başkanı, iddialar üzerine ' 'Garry Rodrigues'in geliş şekli büyük başarıdır. Rodrigues için de kaynağı hala belli olmayan haberler üretiliyor. Yok neymiş 5 milyon euro ödüyormuşuz da... Tüm belgeler bende gelip bakabilirler. Şüphesi olan bakabilir. Ayrıca Vedat transferi de büyük bir başarıdır.'' sözlerini kullandı.