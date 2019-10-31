Ali Koç: Fenerbahçe en son kayrılan takımdır!

31.10.2019 21:35

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, beINSports'ta gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fenerbahçe Kulübü'nün Ekim ayı Divan Kurulu'na katılmasıyla ilgili konuşan Koç, "Cumhurbaşkanımız bir Fenerbahçe sevdalısı. Kendisi bizi kırmadı, geldi, şereflendirdi. Kendisine teşekkür etmek istiyorum." dedi.

"ELİMİZDE BÜYÜK GAYRİMENKULLER VAR"

Koç, "Fenerbahçe kayrılıyor meselesine gelince, Fenerbahçe en son kayrılan takımdır. Kenan Evren Lisesi arazisi için biz 17 yıldır uğraşıyoruz. Bu arazi için toplam 4384 öğrenci kapasiteli 3 okul yaptık. Ayrıca 700 kişilik bir spor salonu yaptık. Dolayısıyla biz hakkımızı aldık. Büyük bir mega proje gerekiyor. Elimizde büyük gayrimenkuller var. Kenan Evren Lisesi konusunda adım atıldı en son." ifadelerini kullandı.