Ali Koç, Ersun Yanal ve futbolcular moral yemeğinde bir araya geldi
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kötü sonuçların ardından moral, motivasyon yemeğinde Fenerbahçe Futbol Takımı ve teknik heyetle bir araya geldi.
Fenerbahçe'de arka arkaya gelen kötü sonuçların ardından başkan Ali Koç duruma el koydu. Ali Koç, sarı-lacivertli takımın futbolcuları ve teknik heyet ile antrenman sonrası Kalamış'ta yemekte buluştu.
Başkan Ali Koç, teknik direktör Ersun Yanal, idari menajer Volkan Ballı ve yardımcı antrenör Volkan Demirel'in de yer aldığı toplantıda, sarı-lacivertli takımın futbolcularına yönelik moral motivasyon konuşması yapıldı.
TÜM YÖNETİM DESTEK VERDİ
Sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç, bu toplantıda Ersun Yanal ve futbolculara, tüm yönetim olarak destek verdiklerini belirtirken, Antalyaspor maçıyla birlikte çıkışa geçileceğine inandığını söyledi.
Toplantının ardından sarı-lacivertli futbolcular, moralli bir şekilde yemekten ayrıldı. Teknik direktör Ersun Yanal, basın mensuplarının kısa bir açıklama talebini teşekkür ederek geri çevirdi.
Haber Videosu: Ali Koç, Ersun Yanal ve futbolcular moral yemeğinde bir araya geldi
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pazar günü 3 tane yediler. Ne çabuk acıkmışlar bunlar. :)))Cevap Yaz Yayından Kaldır
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İnsanları kanser ettiniz . . . !Cevap Yaz Yayından Kaldır
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BU HAFTA PUAN KAYBEDİN DE GÖRELİM SİZİN O MORAL SEVİYENİZİ!!!HAKEMLER OLMAZSA SİZ KÜMEDE KALMAK İÇİN MÜCADELE VERİRSİNİZ. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır