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Ali Koç, Ersun Yanal ve futbolcular moral yemeğinde bir araya geldi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kötü sonuçların ardından moral, motivasyon yemeğinde Fenerbahçe Futbol Takımı ve teknik heyetle bir araya geldi.

27.02.2020 16:52 | Son Güncelleme: 27.02.2020 17:02

'de arka arkaya gelen kötü sonuçların ardından başkan duruma el koydu. Ali Koç, sarı-lacivertli takımın futbolcuları ve teknik heyet ile antrenman sonrası Kalamış'ta yemekte buluştu.

Başkan Ali Koç, teknik direktör , idari menajer Volkan Ballı ve yardımcı antrenör Volkan Demirel'in de yer aldığı toplantıda, sarı-lacivertli takımın futbolcularına yönelik moral motivasyon konuşması yapıldı.

TÜM YÖNETİM DESTEK VERDİ

Sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç, bu toplantıda Ersun Yanal ve futbolculara, tüm yönetim olarak destek verdiklerini belirtirken, Antalyaspor maçıyla birlikte çıkışa geçileceğine inandığını söyledi.

Toplantının ardından sarı-lacivertli futbolcular, moralli bir şekilde yemekten ayrıldı. Teknik direktör Ersun Yanal, basın mensuplarının kısa bir açıklama talebini teşekkür ederek geri çevirdi.


Haber Videosu

: Ali Koç, Ersun Yanal ve futbolcular moral yemeğinde bir araya geldi
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