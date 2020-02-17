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Ali Koç, derbi öncesi 19 Şubat'ta basın toplantısı düzenleyecek

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, pazar günü Galatasaray ile oynanacak derbi öncesi, 19 Şubat Çarşamba günü basın toplantısı düzenleyecek.

17.02.2020 13:32 | Son Güncelleme: 17.02.2020 14:05
Ali Koç, derbi öncesi 19 Şubat'ta basın toplantısı düzenleyecek

Kulübü Başkanı , 10 Şubat Pazartesi günü gündeme dair yapacağı canlı yayını İdlib'de gerçekleşen saldırıda 5 askerimizin şehit, 5 askerimizin ağır yaralı olması nedeniyle iptal etmişti.

19 ŞUBAT'TA DÜZENLEYECEK

Bugün Fenerbahçe resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Koç'un 19 Şubat Çarşamba günü saat 16.00'da Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda bir basın toplantısı düzenleyeceği bildirildi.

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: Ali Koç, derbi öncesi 19 Şubat'ta basın toplantısı düzenleyecek
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HABER YORUMLARI (3)

  • YRUM ORUM:
    Bir spor kulubu baskani durmadan neden basin aciklamasi yapma istegi duyar? Ne yapmaya caisiyor? ^:
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  • 1234:
    hadi koçum karıştır ortalığı yoksa kazanamazsınız yüklen sağa sola yap algını yoksa sahada kazanamıcaz öyle açıklamalar yap ki bize cevap verip ceza alsınlar o maça çıkmadan kazanmalıyız biz buyuz sahada kazanamayız masada kazanırız çünkü fenerbahçeliyiz
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