Ali Koç, Comolli'ye Haber Vermeden Transferi Bitirmeye Gitti
Fenerbahçe transfer çalışmalarını dört koldan sürdürürken yaklaşık 15 gün önce yaşanan bir olayın detayları ortaya çıktı.
Sabah'ta yer alan habere göre; Başkanı Ali Koç'un, Sportif Direktör Comolli'yi dahi yanına almadığı ve son derece gizli tuttuğu Portekiz seferinde ziyaretinin merkez üssünün Benfica kulübü olduğu öğrenildi. Başkan Koç'un Portekiz'e gittiği dönemde Yassine Brahimi'ye teklifte bulunduğu haberleri çıkmıştı. Ancak Başkan'ın Benfica'nın Sırp oyuncusu Ljubomir Fejsa için temasta bulunduğu ifade edildi.
3 MİLYON EURO'YA GELECEK
Fejsa, sezon başı Fenerbahçe'ye karşı Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarında 90 dakika forma giydi. Sezonun ikinci yarısında ise yerini altyapıdan çıkan genç isim Florentino'ya kaptırdı. Bu dönemde sadece 1 dakika forma şansı bulabilen Fejsa için Benfica'ya 3 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceği kaydedildi.
FEJSA KİMDİR?
30 yaşındaki Sırp oyuncu ön liberoda görev yapıyor. Kariyerine Hajduk'ta başladı. Sırasıyla Partizan, Olympiakos ve Benfica formalarını giydi. Bu sezon 33 resmi maçta 2753 dakika görev yaptı. Portekiz Ligi'nde 18 karşılaşmada 1441 dakika sahada kaldı. 11 Ocak'ta 90 dakika oynadığı Santa Clara maçı sonrası formayı unuttu. 4 Mayıs'ta Portimonense maçının son 1 dakikasında görev aldı.
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YaramazCevap Yaz Yayından Kaldır
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Durmak yok batırmaya devam, nerde kaldı proje takımı, nerde kaldı alan değil üeten FB, nerde kaldı lütfen sayın KOÇ söylermisiniz, seçilmeden önce bunları söylüyordunuz, dahada söyledikleriniz var, hele şu Ersun YANAL konusunu birtürlü sindiremiyorum, ne demiştiniz, seyircinin istediğ YANAL için sorulan soruya''NE YANAL ı''demeki hepsi yalan mış siz yenal diyebilmişiniz, yazık çok yazık ettiniz, başta Aykut KOCAMAN a, belki kalsaydı hakikaten proje takımı olabilirdik, sonra Aziz YILDIRIM, en önemlisi FB tarfCevap Yaz Yayından Kaldır
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sakın ha 30 yaşından aşagı oyuncu almayın hatta varsa 40 ın üstünde oyuncuları toplayın ve kesinkez yabancı alın sakın yerli almayın yabancılar olmaz ise türk futbolu bir yere gelmez türk futbolcular türkiyede azınlık zaten işe yaramazlar siz direk organik uzaylı yabancıları alınnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır