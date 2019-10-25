Ali Koç, Aziz Yıldırım'ı toplantıya davet etti!

25.10.2019 23:25

Fenerbahçe'de 26 Ekim 2019 Cumartesi günü gerçekleşecek olan Divan Kurulu toplantısı öncesinde Başkan Ali Koç'tan, kulübün eski başkanlarına davet geldi. Seçim süresi boyunca Ali Koç ile Aziz Yıldırım gergin bir süreç yaşamasına rağmen, aradan geçen zamanın ardından Ali Koç, telefon açarak Aziz Yıldırım'ı Divan Kurulu toplantısına davet etti.

ALİ ŞEN VE TAHSİN KAYA'YI DA ARADI

Futbol Arena'nın haberine göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Divan Kurulu toplantısı öncesinde Aziz Yıldırım dışında kulübün eski başkanlarından Ali Şen ve Tahsin Kaya'yı da davet etti.