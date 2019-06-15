Ali Koç, Aleksander Kolarov'un menajeriyle görüştü!

Fenerbahçe Beko'nun, Anadolu Efes ile oynadığı maçta, sürpriz misafirler vardı. Roma forması giyen Aleksandar Kolarov'un ağabeyi Nikola Kolarov, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un özel davetlisi olarak mücadeleyi Ülker Salonu'nda takip edenler arasındaydı.

Ağabey Nikola Kolarov'un mücadeleyi takip ettiği locada Başkan Ali Koç'un yanı sıra dünyaca ünlü menajer Fali Ramadani, onun Türkiye ortağı sarı-lacivertlilerin basketbol efsanesi Mirsad Türkcan, yöneticiler Selahattin Baki, Alper Pirşen, Simla Beyazıt ve Sportif Direktör Damien Comolli de vardı. Nikola Kolarov'un maç öncesi ve esnasında Ali Koç ile hararetli bir şekilde sohbet etmesi dikkatlerden kaçmadı. Kolarov, salondan maç bitmeden ayrıldı.

TEKLİFİ KABUL EDERSE 2,7 MİLYON EURO ALACAK

Fenerbahçe, imza attırmak için Sırp oyuncunun formasını giydiği Roma ile bağlarını tam olarak koparması bekleniyor. 33 yaşındaki Kolarov'un, kulübüyle olan 1 yıllık sözleşmesinin fesih şartlarını görüştüğü, bu konuyu çözer çözmez İstanbul'un yolunu tutacağı kaydedildi. Kolarov'un Fenerbahçe ile 2 veya 3 yıllık sözleşme imzalayacağı bildirildi. Yıllık kazancı ise 2.7 milyon Euro olacak.

KOLAROV, OBRADOVİC'İ ARADI

Fenerbahçe-Kolarov flörtü gün yüzüne çıkarken, önemli bir detay da öğrenildi. Yönetimin kendisine yaptığı teklif sonrası düşünmek için süre isteyen Kolarov'un, ilk iş olarak vatandaşı olan Fenerbahçe Beko'nun efsane Koçu Zejlko Obradovic'i aradığı öğrenildi.

OBRADOVİC: TEKLİFİ HEMEN KABUL ET

Kolarov'un büyük saygı duyduğu Obradovic'e teklifi ilettiği, sarı-lacivertli kulüp ve İstanbul'daki yaşam hakkında bilgi aldığı belirtildi. Tecrübeli koçun, "Bir futbolcunun oynayabileceği en güzel statta oynayacaksın. Teklifi hemen kabul et" dediği öğrenildi. Kolarov'un Fenerbahçe'nin teklifine olumlu yaklaşmasında Obradovic'in bu görüşlerinin hayli önemli olduğu kaydedildi.

(Sabah)