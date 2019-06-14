Ali Koç, 21 sene önce bitirilen jübile dönemini Alex ile yeniden başlatacak
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı lacivertli kulüpte 21 sene önce Tanju Çolak ile birlikte bitirilen jübile dönemini Alex de Souza ile açacak. Maçın gelirinin Fener Ol kampanyasına bağışlanması bekleniyor.
Ekonomik olarak sıkıntılı bir süreçten geçen Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, bir taşla iki kuş vurmak için düğmeye bastı. Koç, Aziz Yıldırım döneminde son bulan jübile defterini tekrar açarak hem Alex de Souza'ya iadeiitibarda bulunacak hem de kulübün kasasına önemli bir nakit akışı sağlayacak.
Başkan Koç'un bugün açıklaması beklenen jübile maçında Alex'in kariyeri boyunca birlikte oynadığı dünya yıldızlarıyla Fenerbahçe, Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. VIP biletlerin de satılacağı bu maçtan elde edilecek bütün gelir Fener Ol kampanyasına bağışlanacak. Fenerbahçe'de en son jübile, maçı Tanju Çolak için gerçekleşmiş, 29 Temmuz 1998'de oynanan karşılaşmada sarı-lacivertliler Bursaspor'u 4-1 mağlup etmişti.
TEK JÜBİLE SELÇUK YULA'YA YAPILDI
Tanju'ya jübile sözü, Ali Şen döneminde verilmiş, Aziz Yıldırım yönetimi tarafından da yerine getirilmişti. Aziz Yıldırım'ın 20 yıllık başkanlığında kendi planlamasıyla jübile yaptığı tek isim ise Fenerbahçe'nin unutulmaz golcülerinden Selçuk Yula olmuştu. 1979-1986 yıllarında sarı-lacivertli formayı giyen Yula, kariyerinde son olarak Galatasaray forması giymiş ve jübile yapmamıştı. Yıldırım, 22 Temmuz 1998'de iadeiitibar için Yula'nın jübilesini organize etti. Yıldırım döneminde, Oğuz Çetin, Aykut Kocaman ve Rüştü Reçber gibi efsane isimler jübile yapamadı. Alex'e yapılacak jübileyle hem efsane Kaptan'a iadeiitibarda bulunulacak hem rafa kalkan gelenek canlanacak hem de kulübün kasası dolacak.
LAZIO İNAT EDİYOR
İlk olarak Elif Elmas'ın peşine düşüp, sonra rotayı Jailson'a çeviren Lazio, sambacı için Fenerbahçe'ye 8 milyon avroluk teklif yaptı. Ancak sarı-lacivertliler 10 milyon avro talep etti. Jailson'un da istediği bu transfer için kulüplerin ortak bir rakamda buluşması bekleniyor.
KAZAN KAZAN ZAMANI
Fener Ol kampanyasına destek için yapılan Kazan Kazan programının ikincisi Nazlı Çelik'in sunumuyla bugün gerçekleşecek. Metin Âşık'ın vefatı sebebiyle ertelenen program akşam 20.00'de Star TV'de başlayacak. Etkinlik, 16 Haziran'da FB TV ile TV8 ortak yayınıyla tamamlanacak.
-
Gs liyim, adam Türkiye ye gelmiş en ahlaklı ve iyi oynayan, aile yapısı mükemmel yabancı futbolculardandı.iade itibarı yapılması gereklidir. Zaten gidişi sırasında çok ayıp edildi aykutun hasedi yüzünden!Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
uyutmak için bir mama kimler geldide bahs etmiyoruz dıroba sınayder haci koseçki pırekazi hepside bundan iyiydiCevap Yaz 2 15 Yayından Kaldır6S: Uyanmak için yüzünü yıka; O Saydığın isimlerden kaç tanesi yada hangisi aldığı primi şehit ailelerine bağışladı? Bu bile yeter Alex için jübile maçı düzenlemeye.Yayından KaldırANTİ6S: hakettiği jüblieyi ayarlaması uyutmak değil vefa içindir. ötede havla2 Yayından KaldırFB: Şunuda bey yazayım, 8 sezonda 4 kez gol kralı ve 2 kez asist kralı olmuştur.Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın2 Yayından Kaldır