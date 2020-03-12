Alexander Sörloth'un sol ayağında ödem tespit edildi Trabzonspor'un Yeni Malatyaspor ile oynayacağı erteleme maçında sakatlanan Alexander Sörloth'un sol ayağında ödem belirlendi. Norveçli yıldızın durumu yarın çekilecek MR sonrası netleşecek.

Trabzonspor'un yıldız golcüsü Alexander Sörloth'un sol ayağında ödem tespit edildi. Trabzonspor'un golcü oyuncusu Alexander Sörloth'un durumunun yarın çekilecek MR sonucunda netleşeceği bildirildi.

Bugün yapılan tetkiklerde oyuncunun sol ayağında ödem tespit edildiği, 13 Mart Cuma günü çekilecek MR'ından sonra net açıklama yapılacağı belirtildi.

Bordo-mavililer, 13 Mart Cuma günü gerçekleştireceği antrenmanla Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına devam edecek.

KARŞILAŞMAYA DEVAM EDEMEMİŞTİ

Süper Lig'in 19. haftasının erteleme maçında Yeni Malatyaspor'a konuk olan Trabzonspor'da Sörloth, 38. dakikada sakatlanmıştı.

Rakip ceza sahasına topsuz koşu yaptığı sırada ayağında bir problem hisseden Norveçli futbolcu, kendisini yere bıraktı. Sağlık görevlileri tarafından tedavisi yapılan Sörloth, oyuna geri döndü. Ancak golcü oyuncu, karşılaşmaya geri döndükten sonra da 2 dakika sahada kalabildi ve 40. dakikada yerini Badou Ndiaye'ye bıraktı.

Yıldız futbolcu, bu sezon çıktığı 37 maçta 25 gol, 7 asistlik bir performans sergiledi.