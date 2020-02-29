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Alex'in şehitler için paylaştığı mesajdaki detay gönülleri fethetti

Adını Fenerbahçe'nin efsaneleri arasına yazdıran Alex De Souza, İdlib'de şehit verdiğimiz 33 askerimiz için yayınladığı mesajda üzerinde Türk bayrağı olan fotoğrafı tercih etti. Efsane futbolcunun bu karede güldüğü için yüzünü kırparak vermesi dikkat çekti.

29.02.2020 08:46 | Son Güncelleme: 29.02.2020 08:52
Alex'in şehitler için paylaştığı mesajdaki detay gönülleri fethetti

Türkiye şehitlerine ağlarken Türk halkı ile bir şekilde gönül bağı kuran isimler de sosyal medya hesaplarından paşlaştıkları fotoğraflarla taziye mesajlarını iletti.

"BAŞIN SAĞOLSUN TÜRKİYE"

Bu isimlerden biri de adını 'nin ve Türk futbolunun unutulmazları arasına yazdıran Alex De Souza oldu. Sosyal medya hesabından yayınladığı Türkçe mesajda "Hayatını kaybeden Türk Askerleri için çok üzgünüm. Başın sağolsun Türkiye" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFINI KIRPARAK PAYLAŞTI

Takım fark etmeksizin karakteriyle Türk sporseverlerin gönlünde taht kuran Alex, orijinalinde gülümsediği Türkiye tişörtlü fotoğrafının üst kısmını saygıdan kırparak paylaştı.

Alex'in paylaştığı fotoğrafın orjinali...

"SENİ BU YÜZDEN SEVİYORUZ"

Pek çok kişi paylaşım altında Alex'in bu hareketini takdir ederken "Helal olsun", "O kadar iyi niyetli bir aram ki fotoğrafı kırpmış", "Seni bu yüzden seviyoruz" şeklinde mesajlar yazdı.


Haber Videosu

: Alex'in şehitler için paylaştığı mesajdaki detay gönülleri fethetti
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