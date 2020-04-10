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Fenerbahçe, Palmeiras, Cruzeiro, Spor

Alex de Souza: Oynadığım en iyi takım F.Bahçe değil, 2003 yılındaki Cruzeiro'ydu

Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Alex de Souza, kariyerinde yer aldığı en güçlü takımın 2003 Cruzeiro olduğunu söyledi.

10.04.2020 13:31 | Son Güncelleme: 10.04.2020 13:36
Alex de Souza: Oynadığım en iyi takım F.Bahçe değil, 2003 yılındaki Cruzeiro'ydu

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza katıldığı canlı yayında "Oynadığın en iyi takım hangisiydi?" sorusunu yanıtladı.

Alex de Souza'ya 2003 Cruzeiro, 99 Palmeiras, Zico'nun Fenerbahçesi'nden hangisini tercih edeceği soruldu. Brezilyalı yıldız değerlendirmesinde 2003 yılının Cruzeiro kadrosunu seçtiğini söyledi. Alex sebebini ise şu sözlerle açıkladı:

"FUTBOL TARZIMI BELİRLEDİM"

"Palmeiras çok güçlüydü. Fenerbahçe ile Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali oynayan takım da çok güçlüydü ama seçimim 2003 Cruzeiro. Bunun sebebi orada futbol tarzımı belirledim."

Alex de Souza: Oynadığım en iyi takım, 2003 yılındaki Cruzeiro'ydu
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