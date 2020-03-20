Alex de Souza, farkındalık yaratmak için heykeline eldiven ve maske takan taraftarlara teşekkür etti Fenerbahçeli taraftarlar farkındalık yaratmak için Alex de Souza heykeline maske ve eldiven giydirdi. Alex de bu harekete sosyal medya hesabından teşekkür ederek cevap verdi.

Fenerbahçe tarihinin unutulmaz oyuncularından olan Alex de Souza'nın Kadıköy'de bulunan heykeline maske takıldı. Koronavirüs salgını sebebiyle efsane futbolcunun heykeline maske takan taraftarların bu renkli hareketi, Brezilya'ya kadar ulaştı. TEŞEKKÜR ETTİ Heykelinin maskeli halini Instagram hesabından paylaşan Alex de Souza, maske için teşekkür etti.