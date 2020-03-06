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Alex de Souza'dan sosyal medyayı sallayan paylaşım! Fenerbahçe taraftarı heyecanlandırdı

Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Alex de Souza'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, Brezilyalı ismin Türkiye'ye geleceğine dair iddiaları yeniden alevlendirdi.

06.03.2020 09:24 | Son Güncelleme: 06.03.2020 09:44
Alex de Souza'dan sosyal medyayı sallayan paylaşım! Fenerbahçe taraftarı heyecanlandırdı

teknik direktör arayışlarını sürdürürken, sarı-lacivertlilerin efsane futbolcusu Alex de Souza'dan sürpriz bir hareket geldi.

ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARINDAN PAYLAŞIM YAPTI

Brezilyalı yıldız, Instagram'dan şampiyonluk kutlamalarından kendisinin bir fotoğrafını paylaştı.

Bu paylaşım binlerce beğeni alırken, "Alex, F.Bahçe'ye mi geliyor" yorumları yapıldı.

İşte Alex de Souza'nın yaptığı paylaşım;


Haber Videosu

: Alex'in gönderisi Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırdı
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