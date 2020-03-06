Alex de Souza'dan sosyal medyayı sallayan paylaşım! Fenerbahçe taraftarı heyecanlandırdı
Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Alex de Souza'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, Brezilyalı ismin Türkiye'ye geleceğine dair iddiaları yeniden alevlendirdi.
06.03.2020 09:24 | Son Güncelleme: 06.03.2020 09:44
Fenerbahçe teknik direktör arayışlarını sürdürürken, sarı-lacivertlilerin efsane futbolcusu Alex de Souza'dan sürpriz bir hareket geldi.
ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARINDAN PAYLAŞIM YAPTI
Brezilyalı yıldız, Instagram'dan şampiyonluk kutlamalarından kendisinin bir fotoğrafını paylaştı.
Bu paylaşım binlerce beğeni alırken, "Alex, F.Bahçe'ye mi geliyor" yorumları yapıldı.
İşte Alex de Souza'nın yaptığı paylaşım;
Haber Videosu: Alex'in gönderisi Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırdı
HABER YORUMLARI (6)
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Aldx''in üzerinde Fenerbahçe kızlarının üzerinde Beşiktaş forması var, Bence parayı kim fazla verirse o tarafa giderim demek istiyor.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Fenerbahçe forması o gözlük takta bakYayından Kaldır
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en son ne zaman şampiyon olduğumuzu unuttum. Bu sene gene cincon şampiyon olursa kahrımdan ölürüm. Bıktım artık onların şampiyon olmasından. Gel kurtar bizi kaptan. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Kuyruk sallıyor.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Gelse iyi olacak, en azından frikik atacak futbolcu yetiştirir.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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kralexCevap Yaz 1 Yayından Kaldır