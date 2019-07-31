Alex de Souza: Fenerbahçe'nin henüz hazır bir takımı yok
Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu Alex de Souza, "Fenerbahçe'nin henüz hazır bir takımı yok. Jailson, stoper bölgesinde oynadı. Alışık olduğu bir pozisyonda oynamadı." dedi.
Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex Bayern Münih maçından sonra yaptığı konuşmasında müsabaka sonucunu normal karşıladığını belirtti.
"FENERBAHÇE'NİN İHTİYAÇLARINI ANALİZ ETMEMİZ LAZIM"
Alex de Souza, "Çok normal diye düşünüyorum, iki takımın kalite farkını düşününce. Bayern Münih Almanya'da, Şampiyonlar Ligi'nde zirveye oynuyor. Fenerbahçe'ye bakmamız, ihtiyaçlarını analiz etmemiz lazım. Yönetim ve teknik ekip bunu analiz edecektir. Fenerbahçe'nin henüz hazır bir takımı yok. Jailson, stoper bölgesinde oynadı. Alışık olduğu bir pozisyonda oynamadı." dedi.
(Fotomaç)
YORUMLAR (3)
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ERSUN YANAL DEFOL GIT BECERIKSIZ SIMARIK HERIFCevap Yaz Yayından Kaldır
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Ali Koç ve Comolli feneri batırdı, bitirdi, mahvetti. Bu kadar rezil bir Fenerbahçe görmedim. Hem üzüldüm hem de güldüm yazıklar olsun size be ! Fener ile dalga geçiyoruz o duruma geldik. Ali Koç yolcu yolunda gerek haydi güle güle.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Bitik takım. Türkiye''nin yüz karaları.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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