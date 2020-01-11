Aleksandar Prijovic kimdir? Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Aleksandar Prijovic kimdir?
Süper Lig'in 2. yarısı için kadrosunu güçlendirmeye çalışan Beşiktaş, Aleksandar Prijovic'i transfer etmek istiyor. Aleksandar Prijovic'in transferi için görüşmeler sürerken sporseverler Aleksandar Prijovic'in kim olduğunu ve performansı hakkında detayları araştırmaya başladı. Aleksandar Prijovic kaç yaşında, nereli, mevkiisi ne?
Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Aleksandar Prijovic, sporseverlerin ilgi odağı oldu. Transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği merak konusu olurken sporseverler Aleksandar Prijovic kimdir? Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Aleksandar Prijovic kimdir? Aleksandar Prijovic kaç yaşında, Aleksandar Prijovic boyu kaç, Aleksandar Prijovic nereli ve Aleksandar Prijovic mevkiisi ne gibi soruların yanıtlarını aradı.
ALEKSANDAR PRİJOVİC KİMDİR?
Aleksandar Prijovic Doğum Tarihi: 21 Nisan 1990
Aleksandar Prijovic Kaç Yaşında: 29 yıl yaşında
Aleksandar Prijovic Nereli: St. Gallen, İsviçre
Aleksandar Prijovic Boy: 1,91 m
Aleksandar Prijovic Kilo: 88 kg
Aleksandar Prijovic Şu Andaki Takımları: Sırbistan millî futbol takımı (#8/ Forvet), El-İttihad (#99/ Forvet)
Aleksandar Prijovic mevkii: Forvet
Sırp ebeveyne sahip olsa da İsviçre doğmlu olan Prijovic, U-17 ve U-19 kategorisinde Sırbistan millî takım formasını giydi. U-20 ve U-21'de ise İsviçre millî formasını terletti. Bunda Sion'da oynarken kendisine yapılan baskının etkili olduğunu açıklamıştı daha öncelerde. Futbola St. Gallen altyapısında başladı. 2006 yılında ise Serie A ekibi Parma'nın dikkatini çekti ve bu takıma transfer oldu. Sırbistan U-17 millî takımıyla İtalya ile karşılaşırken onu izleyen Parma yetkilileri 1 senelik sözleşme teklif etti. Daha sonra sözleşme imzalayan oyunsu Serie A'da sadece 1 maça çıktı ve daha sonra İngiliz ekibi Derby County'e transfer oldu.
2012'de Molde ile denemelere çıkmasında rol oynayan o zamanın teknik direktörü Solskjaer var bunların içinde. O dönemde Solskjaer'in Prijovic'i transfer edelim önerisi kulüp tarafından onaylanmasa da, Solskjaer o dönemde Tromsö'yü çalıştıran Högmo'ya bu ismi öneriyor. 2012'de Tromsö'nün başında olan tecrübeli hoca bu öneriyi dikkate alıp Prijovic'i Tromsö kadrosuna katıyor. 2012'de 95 kilo olan golcü oyuncu, Högmo'nun kilo vermesini istemesiyle beraber, kilosunu kısa sürede 83'e kadar çekti. Bu takımda 26 maça çıkıp 5 gol attı.
Djurgarden'a 2013 Ağustos'unda transfer olduktan sonra ilk resmi maçını Norrköping'e karşı oynayan Prijovic, yaptığı hat-trick ile bir anda dikkatleri üzerine çekmiş, hatta kimi site ve gazetelere 'Prijovic adeta Zlatan İbrahimovic'i hatırlattı manşetini attırmıştı. O maç sonrasında svd.se adlı İsveç haber sitesinde rastladığım zamanın Djurgarden hocası Högmo "Aleksandar potansiyeli yüksek bir oyuncu. Çoğu kişi bunu şimdi fark ediyor. Onun güvenini kazanıp, ona şans vermeniz potansiyeline ulaşması için en önemli faktör." ifadelerinde bulunmuştu.
2014-15 transfer döneminde ise Boluspor'a transfer olmuştur.
ALEKSANDAR PRİJOVİC OYNADIĞI TAKIMLAR
2019/ Itihad
2017/ PAOK Saloniki
2015/ Legia Warszawa
2014/Boluspor
2013/Djurgarden
2013/FC Sion
2012/Tromso IL
2012/FC Sion
2011/Lausanne - Sport
2010/FC Sion
2009/Northanpt Town
2009/Derby
2009/Yeovil Town
2008/Derby
2007/Parma
ALEKSANDAR PRİJOVİC PERFORMANSI
PERFORMANS 19/20: 12 maç, 1 gol, 3 asist
PERFORMANS 18/19:42 maç, 29 gol, 2 asist, 1 sarı kart
PERFORMANS 17/18: 39 maç, 27 gol, 7 asist, 7 sarı kart
PERFORMANS 16/17: 45 maç, 18 gol, 5 asist, 3 sarı kart
DİĞER PERFORMANSLARI:
2015/16: 47 maç 16 gol
2014/15: 31 maç, 16 gol
2013/14: 21 maç, 6 gol
2012/13: 32 maç, 12 gol
2011/12: 36 maç, 5 gol
2010/11:30 maç, 7 gol
2009/10: 12 maç. 2 gol
2008/09: 14 maç, 2 gol
2007/08: 11 maç, 1 gol
.
.
.