Aleksandar Prijovic, Beşiktaş'a önerildi!
Abdullah Avcı'nın forvet istiyorum talebi sonrasında menajerler, Beşiktaş'ın kapısını aşındırmaya başladı. Bir dönem Boluspor forması da giyen Sırp golcü Aleksandar Prijovic, Beşiktaş'a önerildi.
Elinde Burak Yılmaz'dan başka tecrübeli forvet bulunmadığı için büyük sıkıntı yaşayan Beşiktaş bu soruna ara transferde çözüm bulmayı hedefliyor. Alınan bilgilere göre siyah-beyazlılarda şimdiden transfer hareketliliği başlamış durumda.
YÖNETİM İNCELEMEYE ALDI
Takvim'de yer alan habere göre Suudi Arabistan kulübü Al İttihad'ta forma giyen Aleksandar Prijovic'in menajerler aracılığıyla siyah-beyazlılara önerildiği belirlendi. Yönetim de Sırp futbolcuyu gündemine aldı.
BOLUSPOR'DA DA FORMA GİYDİ
Ocak ayında 10 milyon euroya PAOK'tan Al İttihad'a transfer olan Prijovic, Suudi Arabistan'da aradığını bulamadı. 29 yaşındaki futbolcu 2015'te Boluspor'da oynamıştı.