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Albayrak kötü haberi verdi: Falcao ilk yarıyı kapattı

İspanyol basınına konuşan Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, "Falcao tam olarak iyileşmek için 1 aya ihtiyacı olduğunu söyledi" dedi. Böylece Kolombiyalı'nın ilk yarıyı kapatması da kesinleşti.

29.11.2019 10:39 | Son Güncelleme: 29.11.2019 10:49
Albayrak kötü haberi verdi: Falcao ilk yarıyı kapattı

'a imza attığı günden beri başı sakatlık belasından kurtulmayan 'dan yine kötü geldi.

Akşam'ın haberine göre, İspanyol basınına konuşan Galatasaray İkinci Başkanı , "Falcao fiziksel olarak tam hazır değil. Bizimle konuşmalarında bu durumdan dolayı ne kadar üzgün olduğunu anlatıyor. Sakatlığından tam olarak kurtulması için 1 aya ihtiyacı olduğunu düşünüyor. Biz de tam olarak iyileşmeden sahaya çıkmasını istemiyoruz" dedi.

SEZONUN İKİNCİ YARISINDA SAHADA OLACAK

Bu açıklamanın ardından Radamel Falcao'nun sezonun ilk yarısını kapatması da kesinleşti. 33 yaşındaki forvet, 1 Ekim'de PSG'yle oynanan Şampiyonlar Ligi karşılaşmasından beri sahaya çıkamadı. Aşil tendonundaki problemi hala geçmeyen tecrübeli oyuncu hakkında sürekli farklı bilgiler geliyordu. Ancak Abdurrahim Albayrak'ın İspanyol basınına yaptığı açıklamalar sonrasında durum netleşti. Falcao, sahaya sezonun ikinci yarısında çıkabilecek.


Haber Videosu: Albayrak kötü haberi verdi: Falcao ilk yarıyı kapattı
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