Albayrak havaalanında açıkladı: Bırakın da gidip Falcao'yu alalım

07.08.2019 11:13

Albayrak'ın, havaalanında taraftarların arasından geçerken bir taraftarın telefonuyla çektiği videoda "Bırakın da gidip Falcao'yu alalım" sözleri gündeme oturdu. Kısa sürede sosyal medyada yayılan video sonrasında Galatasaray'ın Falcao transferini bitirmesine kesin gözüyle bakılıyor.

9 TRANSFER YAPILDI

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray şimdiye kadar tam 9 transfer yaptı. Sarı kırmızılı ekip, Luyindama, Emre Mor, Babel, Seri, Jimmy Durmaz, Şener Özbayraklı, Adem Büyük, Ozornwafor ve kaleci Okan Kocuk'u kadrosuna kattı.