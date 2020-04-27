Alanyasporlu Efecan Karaca ikinci kez baba oldu Aytemiz Alanyaspor'un kaptanı Efecan Karaca, ikinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

Aytemiz Alanyaspor'un kaptanı Efecan Karaca, ikinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Futbolcunun kulübünden yapılan açıklamada, "Futbolcumuzun eşi Tuğba Karaca, bu sabah bir kız bebek dünyaya getirdi. Karaca çifti bebeğe Derin adını verdi. Efecan ve Tuğba Karaca çiftini tebrik eder, minik Derin'e sağlıklı ve mutlu bir yaşam dileriz" denildi.

Kaynak: DHA