Alanyaspor'un Fenerbahçe'yi Yendiği Maç Sonrası Ozan Tufan'ın Hali Dikkat Çekti!
Alanyaspor'un Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ettiği maç sonrasında soyunma odasında çekilen zafer pozunda Ozan Tufan'ın mutsuz hali objektiflere yansıdı.
Sezon başında Fenerbahçe'den Aytemiz Alanyaspor'a kiralık olarak gönderilen Ozan Tufan, dün akşam oynanan Fenerbahçe maçının ardından sarı-lacivertli taraftarların takdirini kazandı. Alanyaspor'a 1-0 mağlup olan ve sezon genelinde kötü sonuçlar alıp istenilen performansını sergileyemeyen Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın soyunma odasındaki görüntüsü dikkatlerden kaçmadı.
TARAFTARLAR OLUMLU TEPKİ GÖSTERDİ
Teknik heyet ve futbolcuların galibiyet pozunda Ozan Tufan'ın mutsuz hali objektiflere böyle yansıdı. Sosyal medyada takımın yenilmesine tepki gösteren taraftarlar, Ozan Tufan'ın bu davranışını olumlu karşıladı. Fenerbahçe ligin bitimine son 4 hafta 33 puanla 14 sırada yer alırken, Aytemiz Alanyaspor ise 41 puanla 5 sırada yer alıyor.
(Skorer)
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Helaal, ozaann.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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İlker Allah aşkına suuuuusCevap Yaz Yayından Kaldır
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yavaş yavaş olgunlaşıyor. seneye sergen le bize gelseydi iyiydi de neyse . . .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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OZAN ŞU AN FENERDE OYNAYAN TÜM OYUNCULARDAN DAHA KARAKTERLİDİRCevap Yaz 9 4 Yayından Kaldır
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Vallaha aziz yıldırımı özler oldum adamın değerini bilemedik kendi menfatleri için fenerbahçeyi batıran adamlara kandık Kendi menfaatleri için mileti takımdan soğuttun sonra fener ol kampanyasından milletten destek bekleyin halk eskisi gibi değil artık önceden derbi Oldu mu millet günler öncesi heyecan sarardı Şimdiyse yense Banane yenilse banane olmuş milletCevap Yaz 12 3 Yayından Kaldır