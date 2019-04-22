Alanyaspor'un Fenerbahçe'yi Yendiği Maç Sonrası Ozan Tufan'ın Hali Dikkat Çekti!

Sezon başında Fenerbahçe'den Aytemiz Alanyaspor'a kiralık olarak gönderilen Ozan Tufan, dün akşam oynanan Fenerbahçe maçının ardından sarı-lacivertli taraftarların takdirini kazandı. Alanyaspor'a 1-0 mağlup olan ve sezon genelinde kötü sonuçlar alıp istenilen performansını sergileyemeyen Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın soyunma odasındaki görüntüsü dikkatlerden kaçmadı.

TARAFTARLAR OLUMLU TEPKİ GÖSTERDİ

Teknik heyet ve futbolcuların galibiyet pozunda Ozan Tufan'ın mutsuz hali objektiflere böyle yansıdı. Sosyal medyada takımın yenilmesine tepki gösteren taraftarlar, Ozan Tufan'ın bu davranışını olumlu karşıladı. Fenerbahçe ligin bitimine son 4 hafta 33 puanla 14 sırada yer alırken, Aytemiz Alanyaspor ise 41 puanla 5 sırada yer alıyor.

(Skorer)