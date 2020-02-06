Alanyaspor maçı sonrası gündem oldu: Fatih Terim istifa
Galatasaray'ın Alanyaspor'a 2-0 yenildiği maçın ardından Galatasaraylı taraftarlar, Teknik Direktör Fatih Terim'i istifaya davet etti.
06.02.2020 00:11 | Son Güncelleme: 06.02.2020 00:21
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Aytemiz Alanyaspor sahasında konuk ettiği Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri Bakasetas ve Junior Fernandes kaydetti. Maçın ardından Galatasaraylı bazı taraftarlar Teknik Direktör Fatih Terim'i istifaya davet etti. #fatihterimistifa hashtagiyle ilgili binlerce tweet atıldı.
Haber Videosu: Alanyaspor maçı sonrası gündem oldu: Fatih Terim istifa
HABER YORUMLARI (6)
-
YA ALLAH AŞKINA 2 SEZON SONRA KÖTÜ GİDER BU GS YETİŞ KURTAR FATİH TERİM DERLER ÖNCESİNDEDE KAÇ KERE İZLEDİĞİMİZ FLİM DİMİ BU :DCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Onurlu insanlar istifa eder. Baskan kapiyi gösterdi bu cakma Imparator rüya gördüm hayallerim var dedi. Eger Milli takimdan kebapci selahattin olayi olmadan ayrilsaydi cokdan Geseden istifa etmisti. Gese bu cakma Imparatorun son kapisi. Gitmez.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Vardır hocamızın bi bildiğiCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Hiç biri Galatasaraylı değilCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
-
sizin gibi taraftarın olsa olsa siz trabzon spor fenerbahçe taraftarı olrsuuz olan avrupa kupaların atında eziliyorlar sizçıkıp fır fır ediyosunuz ütüm olalan ütünCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Tazminatör kasıntı abidesi:)))Cevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır