: Alanyaspor maçı sonrası gündem oldu: Fatih Terim istifa

06.02.2020 00:11 | Son Güncelleme: 06.02.2020 00:21

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Aytemiz Alanyaspor sahasında konuk ettiği Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri Bakasetas ve Junior Fernandes kaydetti. Maçın ardından Galatasaraylı bazı taraftarlar Teknik Direktör Fatih Terim'i istifaya davet etti. #fatihterimistifa hashtagiyle ilgili binlerce tweet atıldı.





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