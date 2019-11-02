Alanyaspor ile Başakşehir yenişemedi!

02.11.2019 19:36

Süper Lig'in 10. hafta maçında lider Aytemiz Alanyaspor, Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Mete Kalkavan'ın yönettiği mücadele golsüz eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla Alanyaspor'un puanı 19'a yükseldi. Medipol Başakşehir ise haftayı 16 puanla kapattı. Aytemiz Alanyaspor, gelecek hafta Trabzonspor'a konuk olacak. Medipol Başakşehir ise sahasında Ankaragücü'nü ağırlayacak.

ALANYASPORLU TARAFTARLARDAN İRFAN CAN'A DESTEK

Öte yandan Medipol Başakşehirli futbolcu İrfan Can Kahveci, deplasmanda oynadıkları Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi ev sahibi ekibin Norveçli taraftar grubuyla tribünde asker selamı verdi.