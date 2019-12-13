Alanyaspor ile Antalyaspor 0-0 berabere kaldı

13.12.2019 22:47 | Son Güncelleme: 13.12.2019 22:47

Süper Lig'in 15. haftasının açılış maçında Aytemiz Alanyaspor, Bahçeşehir Okulları Stadı'nda Antalyaspor'u konuk etti. Zorbay Küçük'ün yönettiği mücadele başladığı gibi sona erdi.

Bu sonuçla ligdeki son 5 maçın 4'ünde puan kaybeden Alanyaspor, 23 puana yükseldi. 8 maçtır kazanamayan Antalyaspor ise puanını 13 yaptı. Alanyaspor, Süper Lig'in 15. haftasında Denizlispor'a konuk olacak. Antalyaspor ise Ankaragücü'nü konuk edecek.