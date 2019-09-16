Alanyaspor-Fenerbahçe maçına damga vurdular

16.09.2019 22:32

Aytemiz Alanyaspor deplasmanında Fenerbahçe'yi Salih Uçan karşıladı. Takımlar maç öncesi sahaya çıktığında eski Fenerbahçeli yıldız arkadaşlarıyla bir araya geldi.Başta Volkan Demirel olmak üzere Fenerbahçe'deki tanıdıklarıyla hasret gideren Salih, teknik direktör Ersun Yanal'la da görüştü.

ALİ KOÇ TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, zorlu karşılaşmada takımını yalnız bırakmadı. Gündüz saatlerinde Türkiye Futbol Federasyonu'nu ziyaret eden Başkan Koç ve yöneticiler, Alanya'da da tribünde yer aldı.

TRİBÜNDEKİ GÜZELLER DİKKAT ÇEKTİ

Alanyaspor forma ve şortlu kadın taraftarlar dikkat çekti. Alanya taraftarı güzeller zaman zaman takımlarına destek için tribünde bayrak salladı.