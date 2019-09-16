Alanyaspor-Fenerbahçe maçı ilk 11'leri belli oldu
Süper Lig'de 4. hafta maçında Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşıyor. Maç öncesi iki takımın ilk 11'leri belli oldu. Fenerbahçe'nin yeni transferi Adil Rami yedek kulübesinde maça çıkacak.
Süper Lig'de 4. hafta maçında Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşıyor.
İŞTE İLK 11'LER
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Welinton, Caulker, Nskala, Ceyhun, Sipois, Efecan, Bakasetas, Fernandes, Cisse
Fenerbahçe: Altay, Ozan, Zanka, Jailson, Dirar, Tolga, Gustavo, Deniz, Kruse, Rodrigues, Vedat Muriqi
8 HAFTADIR KAYBETMİYOR!
Fenerbahçe, Süper Lig'de yaptığı son 8 maçta mağlup olmadı. Ligde son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında Alanyaspor karşısında 1-0'lık skorla yaşayan sarı-lacivertliler, daha sonra çıktığı 8 müsabakada yenilgi yüzü görmedi.