Alanyaspor-Fenerbahçe maçı ilk 11'leri belli oldu

Süper Lig'de 4. hafta maçında Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşıyor. Maç öncesi iki takımın ilk 11'leri belli oldu. Fenerbahçe'nin yeni transferi Adil Rami yedek kulübesinde maça çıkacak.

16.09.2019 19:03
Alanyaspor-Fenerbahçe maçı ilk 11'leri belli oldu

Süper Lig'de 4. hafta maçında Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşıyor.

İŞTE İLK 11'LER

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Welinton, Caulker, Nskala, Ceyhun, Sipois, Efecan, Bakasetas, Fernandes, Cisse

Fenerbahçe: Altay, Ozan, Zanka, Jailson, Dirar, Tolga, Gustavo, Deniz, Kruse, Rodrigues, Vedat Muriqi

8 HAFTADIR KAYBETMİYOR!

Fenerbahçe, Süper Lig'de yaptığı son 8 maçta mağlup olmadı. Ligde son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında Alanyaspor karşısında 1-0'lık skorla yaşayan sarı-lacivertliler, daha sonra çıktığı 8 müsabakada yenilgi yüzü görmedi.

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