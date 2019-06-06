Alanyaspor'un yeni teknik direktörü Erol Bulut oldu
Aytemiz Alanyaspor, Teknik Direktör Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından Erol Bulut ile anlaşmaya vardı. Resmi sözleşme önümüzdeki hafta içinde imzalanacak.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor yeni teknik direktörünü buldu. Sezonu Sergen Yalçın ile kapatan turuncu-yeşilliler, yapılan görüşmelerde yeni bir anlaşma sağlayamamıştı. Antalya ekibi çalışmalarının ardından başarılı teknik adam Erol Bulut ile anlaştı.
SON OLARAK MALATYASPOR'U ÇALIŞTIRMIŞTI
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuz, teknik direktör Erol Bulut ile prensip anlaşması sağlamıştır. Resmi sözleşme önümüzdeki hafta içinde imzalanacaktır" denildi. Erol Bulut son olarak Süper Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor'u çalıştırmıştı.
Kaynak: İHA
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