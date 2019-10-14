Kaz Dağları'nda altın arayan firmanın ruhsatı yenilenmedi

14.10.2019 17:32

Kaz Dağları'nda altın arayan Alamos Gold'un inşaat faaliyetleri askıya alındı. Kaz Dağları'nda siyanürle altın arayarak on binlerce ağacın kesilmesine neden olan Kanada merkezli Alamos Gold şirketinin dün sona eren ruhsatı yenilenmedi. Şirket, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada Kirazlı projesindeki tüm inşaat faaliyetlerini askıya aldığını bildirdi.

ALMOS GOLD: ENERJİ BAKANLIĞI İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Alamos Gold Şirketi, bugün yaptığı açıklamayla 13 Ekim 2019 tarihinde sona eren ruhsatının yenilenmesini beklerken, Kaz Dağları'ndaki faaliyetlerini askıya aldığını duyurdu. Şirketin madencilik ruhsatının iptal edilmediğinin fakat ruhsatı yenilenene kadar başka inşaat faaliyeti yürütemeyeceğinin aktarıldığı açıklamada, şirketin Enerji Bakanlığı ile ruhsat yenilenmesi için görüşmelere devam edeceği de bildirildi.

Öte yandan Kaz Dağları'ndaki projeyi yürüten Doğu Biga Madencilik'in sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımla, Kirazlı Altın Madeni Projesi'nin 2021 yılında faaliyete geçeceği iddia edildi.

EKOLOJİ BİRLİĞİ: ŞİRKET BÖLGEYİ TAHLİYE ETMELİ

Konuyla ilgili açıklama yapan Ekoloji Birliği, Alamos Gold'un söz konusu alanı acilen boşaltması gerektiğini aksi takdirde şirketin işgalci konumunda bulunacağını belirtti. Ekoloji Birliği, konunun yasal anlamda da takipçisi olacağını ifade etti.