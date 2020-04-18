Al Hilal Falcao'ya, Galatasaray'da kazandığının iki katını teklif edecek Önümüzdeki sezon Galatasaray'da kalıp kalmayacağı merak edilen Radamel Falcao için flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılıların Kolombiyalı golcüsü için ülke basınında bir haber kaleme alındı. Habere göre, Falcao'yu mutlaka takımında görmek isteyen Al Hilal, dünya yıldızı isme G.Saray'dan aldığı maaşın iki katını teklif edecek.

Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da gelecek yıl kadro planlaması için çalışmalar başladı. Koronavirüs nedeniyle bu sezonun akıbeti belirsizliğini korurken, ilk 26 hafta itibarıyla iyi bir grafik yakalayan ve topladığı 50 puanla 3. sırada yer alan sarı-kırmızılılar kadrosunu güçlendirmek istiyor.

Öte yandan liglerin durması nedeniyle mali bir kriz yaşamak istemeyen sarı-kırmızılılar, oyuncularda maaş indirimine gitmiş bu doğrultuda ilk olarak Radamel Falcao ile anlaşmaya varılmıştı.

Yüksek maaşlı diğer isimler ile de görüşmeler yapacak olan sarı-kırmızılı kurmaylar sezon sonunda da sözleşmesi bitecek bazı isimler ile yolları ayırarak yapılacak transferlere kaynak yaratmayı amaçlıyor. Yapılacak transferlerin yanı sıra sarı-kırmızılılar bu transfer sezonunda bazı isimleri de elinde tutabilmek için yoğun çaba sarf edecek gibi görünüyor.

EN ISRARLI EKİP AL HILAL

O isimlerin başında ise Galatasaray'ın yoğun çaba göstererek Monaco'dan kadrosuna kattığı, hatta bu süreçte yönetim ile Fatih Terim'in arasını açtığı söylentileri ortaya atılan yıldız golcü Radamel Falcao... Kolombiyalı golcünün ismi birçok kulüp ile anılmaya başlasa da en ısrarlı ekip daha önce Bafetimbi Gomis'i de kadrosuna katan Arap kulübü Al-Hilal.

NE OLURSA OLSUN FALCAO'YA SAHİP OLMAK İSTİYORLAR

Kolombiya'nın yıldız isimlerinden olan Falcao'yu yakından takip eden Kolombiya basınından 'futbolete.com'un' hazırladığı 'Hayal; Ne olursa olsun Falcao'ya sahip olmak' başlıklı makalede Al-Hilal'in Falcao'ya olan bu ilgisini kaleme aldı. Makalede Al-Hilal için "Falcao'yu kadrosuna katma arzusundan vazgeçmiyorlar ve bu yüzden yeni bir teklif yapacaklar" ifadelerine yerildi.

MAAŞININ İKİ KATINI TEKLİF EDECEKLER

Arap kulübünün Falcao'ya çok daha iyi bir maaş teklifinde bulunacağını, hatta Kolombiyalı golcünün Galatasaray'dan aldığı maaşın iki katı bir teklif yapacağı da iddia edildi.

Arap gazetesi Al Mowaten'den alıntı yapan Kolombiyalılar, Al Hilal teknik direktörü Razvan Lucescu'nun Falcao transferinin gerçekleşmesi için her şeyin yapılmasını, bu konuda ısrarcı olunmasını ve transfer sezonunda ilk hedef olmasını istediğini de ekledi.

(Sabah)