Al Hilal'den Falcao için 12 milyon euroluk teklif
Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao'ya Suudi Arabistan'dan talip çıktı. Eski Galatasaraylı Bafetimbi Gomis ile sözleşme yenilemeyi düşünmeyen Al Hilal'in Radamel Falcao'yu transfer listesine aldığı iddia edildi.
Galatasaray'da, yaşadığı sakatlıklar sebebiyle düzenli forma giymekte zorlanan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'ya Suudi Arabistan'dan talip çıktı.
A Spor'un haberine göre, Bafetimbi Gomis ile sözleşme yenilemeyi düşünmeyen Al Hilal, Radamel Falcao'yu transfer listesine aldı.
Ayrıca, Suudi Arabistan ekibinin bu transfer için 12 milyon euroyu gözden çıkardığı kaydedildi.
SARACCHI PAŞA MAÇINDA SAHADA
Sarı-Kırmızılı ekibin Konyaspor deplasmanında sakatlanan iki kritik futbolcusu Marcelo Saracchi ve Radamel Falcao, geri dönüş hazırlığında. Tedavi süreçleri beklenenden iyi geçen iki oyuncudan Saracchi, pazar günkü Kasımpaşa maçında yeniden ilk 11'deki yerini alacak.
FALCAO MALATYA MAÇINA YETİŞİYOR
Uruguaylı sol bekin, kupadaki Alanyaspor sınavı sonrası takımla çalışmalara katılacağı belirtiliyor. Bir diğer pozitif haber de Falcao'dan geldi. Salon çalışmalarına başlayan Kolombiyalı golcünün Kasımpaşa maçında 11'de olması zor görünüyor.
Fatih Terim büyük olasılıkla maç kadrosuna da almayacak. Falcao, bir sonraki hafta Yeni Malatyaspor karşısında formasına kavuşacak. Böylelikle Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisi öncesi iki futbolcu da hazır hale gelmiş olacak.
Haber Videosu: Al Hilal'den Falcao için 12 milyon euroluk teklif
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Eğer doğruysa yaz transfer dönemi için ilaç olur takımaCevap Yaz Yayından Kaldır
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1 maç var 3 maç yok diagne ise problemli andone sakat mitroglu temposuz eee parator efendi takımı ben şampiyon yaptım diyen gomisi gönderirsen olacağı buydu 100 milyon zarara uğrattın kulubüCevap Yaz Yayından Kaldır
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HEMEN SATIN HEMEN HEMENNNNNNCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Bence tam zamanı ver kurtulCevap Yaz Yayından Kaldır
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gelde gulmee bu habereCevap Yaz Yayından Kaldır