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Al Hilal'den Falcao için 12 milyon euroluk teklif

Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao'ya Suudi Arabistan'dan talip çıktı. Eski Galatasaraylı Bafetimbi Gomis ile sözleşme yenilemeyi düşünmeyen Al Hilal'in Radamel Falcao'yu transfer listesine aldığı iddia edildi.

05.02.2020 12:36 | Son Güncelleme: 05.02.2020 12:51
Al Hilal'den Falcao için 12 milyon euroluk teklif

'da, yaşadığı sakatlıklar sebebiyle düzenli forma giymekte zorlanan Kolombiyalı golcü 'ya Suudi Arabistan'dan talip çıktı.

A Spor'un haberine göre, Bafetimbi Gomis ile sözleşme yenilemeyi düşünmeyen , Radamel Falcao'yu transfer listesine aldı.

Ayrıca, Suudi Arabistan ekibinin bu transfer için 12 milyon euroyu gözden çıkardığı kaydedildi.

SARACCHI PAŞA MAÇINDA SAHADA

Sarı-Kırmızılı ekibin Konyaspor deplasmanında sakatlanan iki kritik futbolcusu Marcelo Saracchi ve Radamel Falcao, geri dönüş hazırlığında. Tedavi süreçleri beklenenden iyi geçen iki oyuncudan Saracchi, pazar günkü Kasımpaşa maçında yeniden ilk 11'deki yerini alacak.

FALCAO MALATYA MAÇINA YETİŞİYOR

Uruguaylı sol bekin, kupadaki Alanyaspor sınavı sonrası takımla çalışmalara katılacağı belirtiliyor. Bir diğer pozitif de Falcao'dan geldi. Salon çalışmalarına başlayan Kolombiyalı golcünün Kasımpaşa maçında 11'de olması zor görünüyor.

Fatih Terim büyük olasılıkla maç kadrosuna da almayacak. Falcao, bir sonraki hafta Yeni Malatyaspor karşısında formasına kavuşacak. Böylelikle Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisi öncesi iki futbolcu da hazır hale gelmiş olacak.


Haber Videosu

: Al Hilal'den Falcao için 12 milyon euroluk teklif
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