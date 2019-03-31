Al Ahly-Zamalek Derbisini 30 Taraftar İzledi!

Mısır'ın en büyük derbisinde ilginç görüntüler yaşandı. Liderlik için büyük önem taşıyan maçta Al Ahly evinde Zamalek'i konuk etti. 86 bin kapasiteli Borg-al-Arab Stadyumu'nda oynanan maç, güvenlik önlemleri nedeniyle boş kaldı.

15 AL AHLY-15 ZAMALEK TARAFTARI İZLEDİ

Kritik müsabaka sadece 30 taraftar önünde oynandı. Stada 30 taraftar alınırken sadece 15 Al Ahly ve 15 Zamalek taraftarı maçı izleme şansına sahip oldu. Mısırlı federasyon yetkilisi, ''Güvenlik güçleri ile konuştuktan sonra stada sadece 30 taraftar almaya karar verdik." dedi.

MAÇ BERABERE BİTTİ

30 taraftara karşı oynanan maç 0-0 eşitlikle tamamlandı. Bu sonuçla Zamalek 54 puanla liderliğini sürdürdü. Al Ahly ise zirveyi 52 puanla takip etti. Geçtiğimiz sürede Mısır'da maçlarda yaşanan şiddet olayları ve ölümle sonuçlanan vakalar büyük tepki toplamıştı.

(Skorer)