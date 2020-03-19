Akiş GYO, bünyesindeki AVM'leri kapatma kararı aldı Akiş GYO, portföyündeki alışveriş merkezlerinin faaliyetlerini geçici olarak durdurdu. Şirketin portföyünde Akasya ve Akbatı AVM bulunuyor.

Akiş GYO, bünyesinde bulunan AVM'leri geçici olarak kapatma kararı aldı. Şirketten KAP'a yapılan açıklamada, "Alışveriş merkezlerimizin faaliyetlerini geçici bir süre için durduruyoruz" denildi. Akiş GYO'nun portföyünde Akasya ve Akbatı AVM'ler bulunuyor.

Akiş GYO'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Dünyada ve ülkemizde devam eden üzücü gelişmeler neticesinde alışveriş merkezlerimizde faaliyet gösteren mağazaların çalışanları, ziyaretçilerimiz ve şirket çalışanlarımızın sağlığını önceliklendirerek, alışveriş merkezlerimizin faaliyetlerini geçici bir süre için durduruyoruz. Ülke olarak bu süreci en kısa zamanda atlatarak faaliyetlerimize kaldığımız yerden aynı heyecanla devam edeceğimize inanıyoruz. Gelişmelerle ilgili tüm yatırımcılarımızı bilgilendirmeye devam ediyor olacağız."