Akhisaspor, Ziraat Türkiye Kupasında Ümiraniyespor'u Yendi ve Finale Yükseldi
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında ilk maçı deplasmanda 1-0 kazanan Akhisarspor, sahasında da Ümraniyespor'u 1-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda finale yükseldi. Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Akhisaspor bu sonuçla iki sezon üst üste kupada finale kalmış oldu.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Akhisaspor evinde Ümiraniyespor'u 1-0 mağlup ederek finale yükseldi. Akhisaspor ilk maçta da rakibini 1-0 yenmişti.
Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 36. dakikada Cikalleshi kaydetti.
Akhisarspor'un Sivas'ta oynanacak finaldeki rakibi, Galatasaray ile Yeni Malatyaspor arasında 0-0'ın rövanşında Malatya'da oynanacak maçın ardından belli olacak.
YORUMLAR (8)
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Ümiraniye nedir arkadaşCevap Yaz 2 Yayından KaldırCENDERE: Fenere tersten saplayan kucük bir ilce takimi4 Yayından Kaldır
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Tüh be Ümraniyeyi yenip fenerin öcünü alacaktik şansa bakCevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır
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Kupayı alırsa güle güle fener:)Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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İşin ucunda kupa varsa her zaman Galatasaray kazanır. Kupasız sezon kapamak bizim vizyonumuza aykırıdır. Biz kupa büyüğüyüz. Haydi aslanım finaleCevap Yaz 8 3 Yayından Kaldır