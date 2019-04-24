Akhisaspor, Ziraat Türkiye Kupasında Ümiraniyespor'u Yendi ve Finale Yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında ilk maçı deplasmanda 1-0 kazanan Akhisarspor, sahasında da Ümraniyespor'u 1-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda finale yükseldi. Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Akhisaspor bu sonuçla iki sezon üst üste kupada finale kalmış oldu.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Akhisaspor evinde Ümiraniyespor'u 1-0 mağlup ederek finale yükseldi. Akhisaspor ilk maçta da rakibini 1-0 yenmişti.

Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 36. dakikada Cikalleshi kaydetti.

Akhisarspor'un Sivas'ta oynanacak finaldeki rakibi, Galatasaray ile Yeni Malatyaspor arasında 0-0'ın rövanşında Malatya'da oynanacak maçın ardından belli olacak.

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