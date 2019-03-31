Akhisarspor Forması Giyen Bora Körk, Futbolu Bırakma Kararı Aldı

Spor Toto Süper Lig'de bitime 8 maç kala düşme hattında son sırada yer alan Akhisarspor'da teknik sorumlu Cem Kavçak umutlarını koruduklarını söyledi. Lige milli maçlar nedeniyle verilen 3 haftalık aradan sonra 3 Nisan Çarşamba günü geçen sezon kazandığı Ziraat Türkiye Kupası'nın yarı finalinde Ümraniyespor, 7 Nisan Pazar ise ligde düşme hattındaki rakiplerinden Göztepe'ye konuk olacak Akhisar'da Cem Kavçak, "Öncelikle kupa maçına konsantre oluyoruz. Geçen sezonki kupanın sahibi olarak bu yıl da kupayı kazanmaya çok yakınız. Kupayı da ligde kalmayı da istiyoruz. 3 haftalık ara bize iyi geldi, sakatlarımız iyileşti. Kupada Ümraniyespor'la oynayacağımız yarı final ilk maçından avantajlı dönerek ligde de Göztepe'yi yenmeyi hedefliyoruz" dedi.

BORA'DAN FUTBOLA VEDA

Akhisarspor'da kadrodaki üçüncü kaleci konumunda olan Bora Körk, sakatlığı nedeniyle futbolu bırakma kararı aldı. Göztepe'de 2000 yılında profesyonel olduktan sonra 19 yıllık kariyerinde Malatyaspor, Sakaryaspor, Ankaragücü, Karabükspor ve Şanlıurfaspor'da da oynayan Bora, bel fıtığı teşhisiyle sezonu kapattı. 38 yaşındaki file bekçisi sakatlığının ardından futbolu bıraktı. Bora Körk, Akhisarspor'a 2015 yılında transfer olmuştu. Akhisarspor'da mili maç arası öncesi sakatlıkları bulunan Cocolic ve Cikalleshi takımla çalışmalara başlarken, sezonu kapatan Mustafa Yumlu, babasını kaybeden ve ülkesine giden izinli Miguel Lopes antrenmanda yer almadı.

Kaynak: DHA