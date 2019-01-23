Akhisarspor'da Daniel Larsson'la Yollar Ayrıldı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor, İsveçli oyuncu Daniel Alexander Larsson'la yollarını ayırdı.
Akhisarspor, tecrübeli oyuncu Daniel Larsson ile yollarını ayırdı. Akhisarspor Kulübünden yapılan açıklamada, Larsson'un sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği belirtildi.
2016-2017 sezonu devre arasında Akhisarspor'a transfer olan 32 yaşındaki İsveçli futbolcu, fazla forma şansı bulamadığı bu sezon yeşil-siyahlı ekiple 6 resmi maça çıktı.
Kaynak: AA
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