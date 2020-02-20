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Akhisarspor'da Hasan Ali sevinci

TFF 1'inci Lig'den Süper Lig'e dönmeyi hedefleyen Akhisarspor'da üst üste 3 kez çapraz bağlarından sakatlanıp futbol hayatının baharında kariyeri bitme aşamasına gelen Hasan Ali Adıgüzel'in 10 ay sonra takımla antrenmanlara başlaması sevinç yarattı.

20.02.2020 10:24 | Son Güncelleme: 20.02.2020 10:24
Akhisarspor'da Hasan Ali sevinci

TFF 1'inci Lig'den Süper Lig'e dönmeyi hedefleyen Akhisarspor'da üst üste 3 kez çapraz bağlarından sakatlanıp futbol hayatının baharında kariyeri bitme aşamasına gelen Hasan 'in 10 ay sonra takımla antrenmanlara başlaması sevinç yarattı. 

Akhisar'da altyapıda yetişip 44 kez Genç Milli formayı giyen 19 yaşındaki yıldız adayı , 2016-17 sezonunda 4 lig, 8 kupa maçında oynadı. 2017-18 sezonunun ilk haftası öncesi çapraz bağlarından sakatlanıp ameliyat olan orta saha oyuncusu, o sezon ilk hafta ilk 11'de forma giymesi beklenirken son hafta sahalara dönebildi. 

Süper Lig'de o yıl Osmanlıspor'la oynanan son hafta maçında oynayıp 1 de gol atan futbolcunun geçen sezon başında milli kadroda yine aynı dizindeki çapraz bağları koptu. Tekrar ameliyat olup aylar sonra kadroya dönen Hasan Ali'nin Nisan 2019'da antrenmanda düz koşu yaparken aynı diz bağlarının yine kopması bütün kulübü demoralize etti. Kariyeri henüz başında bitme aşamasına gelen Hasan Ali, tekrar ameliyat olduktan 10 ay sonra salı günü ilk kez takımla antrenmana çıktı. 2017-18 sezonunda 18 Mayıs 2018'de oynanan Osmanlı randevusundan sonra yaklaşık 2 yıldır lig maçına çıkmayan genç futbolcu, yeşil sahalara tekrar adım atacağı günü sabırsızlıkla bekliyor.

 

 


- İzmir
Kaynak: DHA
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